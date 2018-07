Empat Bulan Pacaran, Hubungan Suzy dan Lee Dong Wook Kandas

Seoul: Empat bulan menjalin hubungan asmara, Suzy dan Lee Dong Wook dikabarkan putus. Kabar keretakan hubungan mereka telah dikonfirmasi oleh masing-masing pihak manajemen JYP Entertainment dan King Kong by Startship.



JYP Entertainment dari pihak Suzy membenarkan kabar tersebut melalui sebuah pernyataan yang diumumkan pada Senin, 2 Juli 2018.



"Benar bahwa Suzy telah putus dengan Lee Dong Wook. Penyebabnya karena mereka sibuk dengan jadwal masing-masing dan sulit bagi mereka untuk bertemu. Untuk itu mereka putus dan berjalan di jalur berbeda," ungkap pihak manajemen.



Pihak agensi Lee Dong Wook King Kong by Starship ikut membenarkan kabar tersebut dengan pernyataan selaras.



"Benar Lee Dong Wook dan Suy telah putus. Mereka sama-sama sibuk," tulis pihak King Kong by Starship.



Suzy dan Lee Dong Wook sama-sama disibukkan dengan proyek drama terbaru. Member grup Miss A itu akan membintangi serial SBS berjudul Vagabond. Dalam serial, Suzy kembali bertemu dengan Lee Seung Gi, lawan mainnya di Gu Family Book. Sementara Lee Dong Wook disibukkan dengan proyek drama Life besutan JTBC.



Menurut seorang narasumber kepada kantor berita OSEN, Suzy dan Lee Dong Wook putus secara baik-baik. "Setelah putus, mereka saling mendukung dari kejauhan layaknya hubungan antar rekan kerja."



Suzy dan Lee Dong Wook terpaut usia 13 tahun. Mereka mulai menjalin hubungan sejak Maret 2018. Mereka tampak menghabiskan waktu berdua di Cheongdam-dong.



Sebelumnya, Suzy menjalin hubungan dengan aktor Lee Min Ho selama hampir tiga tahun. Mereka putus pada November 2017, saat aktor City Hunter tersebut juga harus menjalani program wajib militer.







(ELG)