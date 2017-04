Kylie Jenner akan Punya Acara Televisi Sendiri

Metrovnews.com, Jakarta: Kylie Jenner dipastikan akan memiliki acara televisi sendiri. Tayangan realitas anak termuda dari keluarga Kardashian ini akan diberi judul The Life Of Kylie.



Sama seperti format acara milik anggota keluarga Kardashian lainnya, The Life Of Kylie akan mengangkat kehidupan sehari-hari wanita 19 tahun itu. Mulai dari aktivitas pekerjaan, kehidupan glamornya hingga masalah pribadi.

Selain berprofesi sebagai model, Kylie juga merintis usaha di bidang kecantikan dan desainer. Kehidupan pribadinya yang sering dia umbar di media sosial juga kerap mengundang perhatian banyak orang."Beberapa tahun belakangan ini merupakan perjalanan luar biasa dengan dukungan dari penggemarku. Tayangan ini akan memungkinkan aku untuk penggemar melihat ke dalam semua hal yang aku kerjakan serta waktu pribadiku bersama teman-teman," terang Kylie Jenner seperti dikutip Contactmusic.Keluarga Kardashian memang terkenal lewat tayangan realitas yang mengumbar kehidupan pribadinya. Rating acara yang disiarkan di saluran E!, Keeping Up With The Kardashian cukup baik sehingga bertahan lama. Dari sinilah pundi-pundi penghasilan keluarga Kardashian berasal.Lantaran punya daya pikat tersendiri, anggota Kardashian sering dibuatkan acara terpisah. Kourtney dan Kim Kardashian pernah punya tayangan khusus, begitu juga ketika Khloe Kardashian masih menikah dengan Lamar Odoms.Rob Kardashian dan mantan tunangannya, Chyna juga pernah punya acara sendiri. Sang ayah, Bruce Jenner yang bertransformasi menjadi Caitlyn Jenner juga memiliki acara sendiri berjudul I Am Cait.Sekarang, giliran Kylie mengikuti jejak para anggota keluarganya yang lain. Selain sebagai bintang utama, Kylie Jenner juga bertindak sebagai eksekutif produser acara The Life Of Kylie.The Life Of Kylie akan tayang pada musim panas mendatang.(ELG)