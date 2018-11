Aktor Korea Lee Jong-suk Sempat Terjebak di Indonesia

Jakarta: Aktor Korea Selatan Lee Jong-suk pulang dengan kesan kurang menyenangkan setelah menggelar fan meeting bertajuk Crank Up pada Sabtu, 3 November 2018 di The Hall Kota Kasablanka Jakarta Selatan. Ia harus berurusan dengan pihak keimigrasian lantaran permasalahan visa.



Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Theodorus Simarmata, Senin sore, 5 November 2018, lawan main Park Shin-hye dalam serial Pinocchio itu melanggar aturan penggunaan visa. Saat mengunjungi Indonesia, ia menggunakan visa on arrival guna melakukan pertunjukan di Indonesia. Sementara itu, gelaran fan meeting yang dilakukan di Indonesia harus menggunakan visa kerja.

Atas kekesalannya ini, Lee Jong-suk pulang dengan kesan kurang menyenangkan terhadap Indonesia. Ia mengunggah sebuah foto di Instagram dengan keterangan tertulis.“Saya bisa mengakhiri acara fan meeting dengan perasaan syukur. Namun, saya bersama seluruh staf tertahan di Jakarta. Saya rasa kami sudah tertahan sejak kemarin,” ungkap Lee Jong-suk dalam keterangan tertulis di akun Instagram yang kini sudah dihapus, dikutip dari laman Soompi, Senin, 5 November 2018.“Pihak promotor fan meeting di Jakarta, Yes24 telah melaporkan jumlah keuntungan lebih rendah dari dari apa yang mereka sebenarnya lakukan kepada pihak otoritas pajak setempat. Kendati saya beserta para staf tidak terlibat dalam hal ini, mereka mengambil paspor kami dan belum mengembalikannya. Saya berharap pihak Yes24 bersama pihak agensi The Cre8tive Lab dan Yumetomo memperbaiki hal ini dengan cepat,” ungkapnya.Pihak promoter melakukan pembelaan dengan menyebutkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab soal pengurusan visa Lee Jong-suk.Pihak agensi menyayangkan penahanan Lee Jong-suk dan tim usai gelaran jumpa penggemar di Kota Kasablanka. Mereka seharusnya sudah meninggalkan ibu kota pada Minggu, 4 November. Namun, masalah dari pihak Yes24 dan otoritas Indonesia membuat mereka tertahan. Pihak agensi Lee Jong-suk, A-Man Project menyatakan kesalahan ini pun akibat angka penjualan tiket yang kurang memuaskan.“Karena [Yes24] melaporkan penjualan tiket lebih rendah dari yang seharusnya, ini menjadi masalah. Kami yakin paspor kami disita oleh pihak bertanggung jawab atas mereka.”“Hari ini, kami bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini di Jakarta,” ungkap pihak promoter, dilansir dari Soompi.Lee Jong-suk dikabarkan telah pulang ke Korsel pada Senin sore sekitar pukul 18.30 WIB.“Ibu, saya pulang terlambat hari ini,” tulis Lee Jong-suk mengakhiri keterangan tertulis dalam akun Instagram terakhirnya.(ASA)