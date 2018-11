Ezra Miller Pernah Alami Pelecehan Seksual

Los Angeles: Ezra Miller angkat bicara soal pelecehan seksual yang pernah dialaminya. Hal itu dialami ketika aktor Fantastic Beasts tersebut masih di bawah umur.



Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara terbarunya bersama The Hollywood Reporter dikutip dari NME, ketika ia menyarankan para pria kuat harus tunduk pada perempuan dan kekuatan feminin karena mereka telah mengacaukan dunia.



"Mereka memberi saya anggur dan saya masih di bawah umur," kata Ezra saat mengalami perlakuan tidak menyenangkan tersebut dari sutradara dan produser.



"Mereka mengatakan, 'Hei, ingin terlibat dalam film kami tentang revolusi gay?' Aku membalas, 'Tidak, kalian adalah monster'," ucapnya.



Aktor berusia 26 tahun itu juga bersyukur, iklim masyarakat sekarang untuk angkat bicara sangat baik. Salah satunya tagar #MeToo yang sempat viral di Twitter. Tagar ini merupakan seruan bagi para penyintas pelecehan seksual yang sempat bungkam.



"Ini adalah momen yang baik. Anda tahu mengapa? Pelecehan seksual itu sangat tidak diterima. Kita semua tahu perlakuan itu tidak diterima ketika kita tengah berjuang. Itulah dunia Hollywood. Aku pikir orang di industri film, termasuk aku, tahu kami seperti pekerja seksual," paparnya.



Ia termasuk salah satu aktor yang aktif berbicara tentang pelecehan seksual yang terjadi dalam industri film. Terlebih, ketika isu ini muncul dalam dunia Hollywood.



"Aku rasa para pria yang berkuasa harus mengakui dan merendahkan diri pada kekuatan perempuan, karena selama ini tindakan mereka merusak dunia," ucapnya.



Bukan kali ini saja Ezra mengutarakan dukungan untuk gerakan #MeToo. Dalam wawancaranya bersama Majalah GQ, ia mengungkapkan bagimana pria aku mengakui perbuatannya.



Ezra Miller memerankan tokoh Credence Barebone dalam sekuel Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Film ini dirilis di bioskop pada 16 November 2018.







