Merasa Di-blacklist dari Hollywood, Charlie Sheen Alami Kesulitan Keuangan

Jakarta: Charlie Sheen mengajukan permohonan pengurangan tunjangan untuk anak-anaknya ke pengadilan. Aktor 52 tahun ini mengaku mengalami kesulitan keuangan selama beberapa tahun terakhir.



Dalam dokumen yang dia ajukan ke pengadilan, Charlie mengaku tidak bisa membayar tunjangan untuk anak-anaknya karena sudah tidak punya pekerjaan tetap. Dia merasa masuk dalam daftar hitam di Hollywood sehingga tidak ada satu pun tawaran akting menghampirinya.

Bintang Anger Management itu harus membayar tunjangan USD75 ribu per bulan untuk anak-anaknya. Charlie diketahui punya dua anak dari pernikahan dengan aktris Denise Richards dan dua anak kembar dari dengan Brooke Mueller."(Aku) tak bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan masuk dalam daftar hitam dari segala aspek di industri hiburan," bunyi dokumen pengadilan yang diajukan Charlie.Kondisi keuangan Charlie saat ini memang terasa kontras dengan keadaannya terdahulu. Padahal, Charlie pernah dinobatkan sebagai bintang termahal pada 2010 berkat penampilannya di serial komedi Two and a Half Men.Namun, semakin hari penghasilannya terus berkurang drastis akibat gaya hidupnya yang kerap berpesta. Charlie bahkan menyebut kondisi keuangannya saat ini dalam kondisi mengerikan. Untuk menutupi biaya hidupnya, Charlie kabarnya sempat menjual rumahnya yang ada di Beverly Hills.Charlie Sheen memulai kariernya sejak 1984. Dia selama ini terkenal berkat film-film seperti Platoon, Born on the Fourth of July, dan The Three Musketeers. Dia pernah mendapat Golden Globe berkat aktingnya di serial televisi Spin City. Film terakhir yang dibintanginya adalah 9/11 yang dirilis pada 2017. Dia sempat tampil dua episode di serial televisi Typical Rick pada 2017.Setelah mengajukan dokumen, permohonan Charlie dijadwalkan diproses pada September 2018.(ELG)