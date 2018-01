Pangeran Harry Belum Minta Pangeran William Jadi Pendamping Pria di Pernikahannya

Jakarta: Beberapa bulan ke depan, Pangeran Harry dan Meghan Markle akan melangsungkan pernikahan. Namun rupanya, hingga kini anak bungsu Pangeran Charles tersebut belum meminta sang kakak, Pangeran William untuk menjadi pendamping pria di hari bahagianya nanti.



"Dia (Pangeran Harry) tidak pernah memintaku, hanya untuk memperjelas," ungkap Pangeran William dengan nada bergurau kepada U.K. Radio yang dibawakan Roman Kemp pada Rabu, 10 Januari 2018.

"Itu adalah hal yang sangat sensitif," lanjutnya.Jawaban pangeran berusia 35 tahun tersebut juga terdengar serius, setelah diketahui di hari pernikahan Pangeran Harry pada Sabtu, 19 Mei 2018 nanti Pangeran William memiliki agenda menghadiri pertandingan final sepak bola F.A. Cup. William pun masih memikirkan tentang apa yang akan dilakukannya melihat situasi tersebut.Pertanyaan itu muncul ketika Pangeran William tengah mendiskusikan sebuah kampanye, Campaign Against Living Miserably (CALM), yang peduli pada kesehatan mental, mencegah aksi bunuh diri yang dilakukan oleh kaum pria. Program ini diluncurkan lewat sebuah proyek yang diberi nama "Best Man Project".Mantan bintang sepak bola Inggris Rio Ferdinand mengatakan Pangeran William akan melewatkan acara tersebut saat menghadiri pernikahan sang adik. William kemudian merespons pernyataan Ferdinand, mengatakan ia tengah melihat apa yang bisa dilakukan dalam situasi tersebut.William diketahui memiliki perhatian besar terhadap kasus kesehatan mental. Ayah dari Pangeran muda George dan Putri Charlotte ini menaruh perhatian besar terhadap kasus tersebut sejak kematian ibunya, Putri Diana di tahun 1997. Oleh karena peristiwa tersebut, ikatan William dan Harry semakin kuat, apalagi setelah mereka banyak menghabiskan waktu berdua."Hubungan kami sangat dekat dari sebelumnya karena situasi yang sedang kami jalani," ungkap William."Kehilangan ibu kami di usia yang masih muda membantu kami melalui masa sulit bersama. Ketika Anda memiliki pemikiran yang sama. Anda melalui berbagai hal serupa. Itu adalah sebuah ikatan dan sesuatu yang sudah Anda atasi bersama dan menjadi lebih baik menghadapinya."Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle akan diadakan di Kapel St. George di Windsor Castle.(ELG)