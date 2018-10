Lima Selebritas yang Dibuatkan Patung Semasa Hidup

Jakarta: Bukan hal aneh sosok selebritas ternama diabadikan dalam bentuk patung di tempat publik. Biasanya patung dibuat sebagai wujud penghormatan bagi yang sudah meninggal dan punya warisan berharga. Ada pula patung yang dibuat untuk mengolok-olok seperti patung Harvey Weinstein di Los Angeles.



Namun apakah patung besar hanya dibuat sebagai kenangan atas sosok yang sudah meninggal? Sosok lima selebritas ini menjadi "abadi" lewat patung di beberapa negara, yang dibuat bahkan saat mereka masih hidup hingga sekarang.



1. Arnold Schwarzenegger (AS & Austria)





Aktor film laga dan eks Gubernur California ini memesan sedikitnya tiga patung perunggu setinggi 2,5 meter dalam pose binaraga. Patung dibuat sesuai dengan desain patung kecil buatan Ralph Crawford pada 1980. Sebelum merintis karier aktor, Arnold lebih dulu dikenal sebagai jawara kontes binaraga Mr. Olympia.



Satu patung perunggu diresmikan pertama kali pada 2012 di Veterans Memorial Auditorium, tempat kontes binaraga Arnold Classic digelar. Karena auditorium ini dibongkar, patung tersebut dipindah ke lokasi baru Arnold Classic di Columbus Convention Center.



Arnold pernah mengungah di Instagram, foto dirinya tidur di depan patung ini pada awal 2016. Gara-gara foto ini, sempat beredar kabar palsu bahwa Arnold terpaksa tidur di luar karena ditolak masuk hotel.



Satu patung lain disumbangkan ke museum yang didedikasikan bagi Arnold di daerah kelahirannya, Thal, Austria.





2. Jean-Claude Van Damme (Belgia)





Aktor Belgia berusia 58 tahun ini lebih dulu dikenal sebagai atlet beladiri sejak remaja. Brussels, kota tempat kelahirannya, membuatkan Van Damme sebuah patung perunggu ukuran 1:1 yang diresmikan pada 21 Oktober 2012.



Patung ini, yang diletakkan di depan pusat perbelanjaan Westland, menunjukkan sosok Van Damme muda dalam pose beladiri. Desain patung mewakili semangat anak muda "nakal" Brussels yang ceria dan bermimpi besar.





3. Sylvester Stallone (AS & Serbia)



Patung Rocky di Philadelphia (flickr-skinnylawyer)



Sosok aktor laga Sylvester Stallone dalam film Rocky diabadikan dalam sebuah patung perunggu setinggi tiga meter yang kini diletakkan di depan Philadelphia Museum of Art. Patung ini menarik perhatian banyak turis yang berkunjung ke sana.



Patung buatan Thomas Schomberg ini sebenarnya adalah pesanan Sylvester untuk keperluan syuting film Rocky III pada 1980. Setelah proyek selesai, patung disumbangkan ke museum dan sempat berpindah lokasi beberapa kali karena perdebatan definisi "seni" dan "properti film".



Patung kedua dibuat dan diletakkan di sebuah museum olahraga di San Diego, California. Lalu ada patung ketiga, yang dibuat untuk lelang amal International Institute for Sport and Olympic History.



Selain itu, ada satu lagi patung Rocky berbahan perunggu dan semen di Serbia, tepatnya desa Zitiste berjarak 56 km dari kota Belgrade. Patung buatan Boris Staparac ini diresmikan bersamaan dengan festival musik pada Agustus 2007. Misinya adalah untuk mengubah citra Zitiste dari desa bencana alam menjadi desa wisata.





4. Colin Firth (Inggris)



Patung Colin Firth di Cheshire (Drama TV)



Sosok aktor Colin Firth sebagai Darcy dalam film Pride and Prejudice diabadikan dalam sebuah patung fiberglass setinggi 3,6 meter. Patung ini dikeluarkan pada pertengahan 2013 dan diletakkan di tengah danau Lyme Park, Cheshire.



Desain patung diambil dari adegan Darcy yang berdiri dan kebasahan sehabis berenang siang bolong, ketika dia kikuk bertemu tokoh lain bernama Bennet. Patung ini menunjukkan setengah badan Darcy ke atas yang memakai kemeja putih basah.



Patung Colin Firth versi Darcy dibuat sekaligus sebagai materi promosi kanal televisi baru di Inggris bernama Drama. Saat didirikan pertama kali, patung berada di tengah danau Serpentine, sebelum kemudian pindah ke beberapa lokasi.





5. Jeff Goldblum (Inggris)



Jeff Goldblum (Foto: twitter Now TV)



Sosok Jeff Goldblum, aktor Inggris yang dikenal lewat peran sebagai Ian Malcom di film Jurassic Park, abadi dalam patung fiberglass berukuran 7,6 meter dan 165 kg di dekat Tower Bridge, London sejak Juli 2018.



Patung dibuat atas pesanan Now TV untuk memperingati 25 tahun film Jurassic Park garapan Steven Spielberg sejak dirilis pada 1993. Patung itu menampilkan Colin sebagai Ian yang setengah berbaring dan setengah telanjang, diambil dari salah satu adegan dalam film.











