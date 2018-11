Dua Tahun Vakum, Behati Prinsloo Antusias Kembali ke Panggung Victoria's Secret

Los Angeles: Behati is back! Dua tahun kemarin Behati Prinsloo harus absen dari panggung Victoria's Secret untuk membesarkan kedua buah hatinya bersama Adam Lavine, Dusty Rose dan Gio Grace. Dusty kini berusia 2 tahun, sementara Gio masih berusia 9 bulan. Behati begitu bersemangat ketika dapat tampil kembali di panggung Victoria's Secret.



"Sangat menyenangkan bisa kembali. Luar biasa bisa melihat semua orang. Aku merasa takjub masih bisa merasa bagian dari keluarga, dan aku merasa diberkati di sini," papar model berusia 30 tahun itu dalam wawancaranya bersama ET Online.



Kembali bersama Victoria's Secret, Behati mempersiapkan panggung akhir tahun nanti dengan melakukan fitting serta mencoba beberapa helai produk terkini.



"Jujur rasanya aku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ketika aku datang, seseorang menyambutku,'Welcome home,' dan aku merasa sangat tersanjung. Hal itu membuatku emosional. Aku merasakan rumah seperti yang tidak pernah kurasakan sebelumnya," tuturnya.



Behati Prinsloo adalah model berkebangsaan Namibia. Ia memulai kariernya bersama Victoria's Secret pada 2009. Saat itu Behati berusia 21 tahun.



Pada 2012, Behati menjalin hubungan dengan Adam Levine. Mereka lalu menikah di Meksiko pada 19 Juli 2014. Anak pertama mereka Dusty Rose lahir pada 21 September 2016. Setahun setelahnya, Behati mengandung anak kedua dan melahirkan putri keduanya pada 15 Februari 2018 yang diberi nama Gio Grace.



Setelah berumahtangga, Behati mengaku cukup kesulitan untuk kembali fokus mempersiapka diri kembali ke atas panggung VS.



"Aku bekerja beras. Aku sangat fokus untuk mengembalikan bentuk tubuhku. Setelah melahirkan, Anda merasa sangat kuat. Anda ingin melakukan banyak hal, dan menunjukkan banyak hal."



"Aku telah melakukannya perlahan. Aku menunggu, sekitar empat bulan setelah melahirkan Gio dan kembali berolahraga. Aku menyusui, dan itu sangat membantu. Aku bangga dengan diriku hari ini, dengan apa yang kurasakan, dan dua orang putriku di rumah," paparnya.



Di samping panggung Victoria's Secret nanti menjadi comeback Behati, momen itu menjadi panggung terakhir bagi model veteran Adriana Lima yang telah berkiprah di dunia modelling bersama Victoria's Secret selama 20 tahun.





