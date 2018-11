Adriana Lima Pensiun dari Panggung Victoria's Secret

Los Angeles: Model Adriana Lima mengumumkan pensiun dari panggung bergengsi Victoria's Secret. Kabar ini diumumkan melalui akun Instagram pribadi pada Jumat pagi, 9 November 2018. Adriana menyematkan cuplikan singkat perjalanannya berada di panggung Victoria's Secret.



"Dear Victoria, terima kasih telah menunjukkan dunia padaku, membagikan rahasia, dan yang terpenting tidak hanya memberiku 'sayap' tetapi mengajariku untuk 'terbang'. Dan semua cinta untuk para penggemar di dunia. Salam cinta, Adriana," tulis veteran Victoria's Secret Angels tersebut.



Adriana termasuk salah satu model legendaris di Victoria's Secret. Ia telah menghabiskan dua dekade bersama brand lingerie tersebut dan 18 tahun lamanya melenggang di panggung Victoria's Secret Fashion Show. Ini menjadi tahun paling mengharukan bagi Adriana Lima.



"Aku rasa tahun ini akan menjadi puncak karierku. Ini sudah menjadi panggung fashion show ke-18 dan aku masih merasakan kenyamanan yang sama seperti pada hari pertama. Aku selalu suka berada dalam runways dan menjadi bagian dari pertunjukan Victoria's Secret. Itu hal favorit yang saya lakukan," ungkapnya kepada People.



Meski pensiun sebagai Angels VS, Adriana Lima akan tetap berkarya dengan membuat proyek baru yaitu memberdayakan perempuan di dunia.



"Kami memiliki 60 perempuan dari seluruh dunia yang merepresentasikan berbagai negara. Kami memiliki delapan musisi yang paling banyak yang pernah dimiliki. Kami memiliki tujuh segmen berbeda. AKu menantikan Rita Ora, aku adalah penggemar berat. Selain itu, dia adalah orang yang baik dan manis," paparnya.



Dalam panggung Vitoria's Secret 2018 di New York pada 2 Desember nanti, Rita Ora telah mengonfirmasi naik pentas melenggang sebagai Angels. Ia juga ditunjuk sebagai musisi yang meramaikan panggung Victoria's Secret bersama Shawn Mendes, Halsey serta The Chainsmokers.



Selain Rita Ora, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini, dan The Struts juga akan melenggang sebagai Angels dalam panggung VS akhir tahun nanti.



Tahun lalu, Alessandra Ambrosio, sahabat Adriana Lima pamit lebih dulu dalam panggung VS di Shanghai setelah dua dekade bersama brand Victoria's Secret.





