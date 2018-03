5 Pasangan Ikonik Hollywood yang Akhirnya Berpisah

Jakarta: Terlibat hubungan asmara terlampau lama rupanya tak memberikan jaminan bagi sepasang kekasih untuk tetap bersama. Bahkan, kendati telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, bertunangan dan menikah, hubungan tersebut pada akhirnya harus kandas.



Hal ini kerap terjadi pada hubungan yang dijalin oleh rekan sesama pelaku seni dan selebriti. Tak jarang kabar terkini terkait hubungan mereka menjadi 'santapan' media untuk disiarkan kepada publik.



Dari sekian banyak daftar selebriti dengan hubungan putus-nyambung, Medcom.id merangkum beberapa kisah cinta pasangan ikonik yang sempat ramai dibicarakan publik hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah.



1. Brad Pitt dan Angelina Jolie





Pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie terlibat cinta lokasi dalam film Mr. & Mrs. Smith. Saat itu Brad masih berstatus sebagai suami dari Jennifer Aniston.



Namun, hubungan pasangan yang mendapat julukan Brangelina itu kandas juga. Pasangan yang telah tinggal bersama sejak tahun 2005 itu memutuskan untuk berpisah. Mereka yang baru menikah pada 2014 lalu ini lebih dulu dikaruniai tiga orang anak kandung, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Knox Léon Jolie-Pitt dan Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Brangelina juga mengadopsi tiga orang anak, Maddox Chivan Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt dan Zahara Marley Jolie-Pitt.



Hubungan Brad Pitt dan Angelina Jolie dikabarkan mulai retak pada tahun kedua pernikahan mereka pada September 2016. Hal itu dipicu oleh Brad Pitt yang disebut mengalami kecanduan alkohol dan sempat bertindak kasar terhadap anak tertua mereka, Maddox. Brad Pitt dan Angelina kini sudah menjalani hidup masing-masing.





2. Chris Martin dan Gwyneth Paltrow





Chris Martin dan Gwyneth Paltrow menikah pada 5 Desember 2003. Gwyneth Paltrow merupakan salah satu sumber inspirasi Chris membuat lagu-lagu untuk Coldplay. Tak heran, banyak yang menjadikan pasangan ini sebagai inspirasi juga.



Meski tak pernah menunjukkan ada konflik, Chris dan Gwyneth Paltrow membawa kabar mengejutkan berupa perpisahan. Chris dan Gwyneth kemudian resmi bercerai pada Maret 2014.



Meski sudah bercerai, Chris dan Gwyneth masih sering terlihat bersama. Bukan untuk urusan asmara, tapi menghabiskan waktu bersama buah hati mereka yaitu, Apple Martin dan Moses Martin.



Setelah berpisah, Chris sempat menjalin hubungan khusus dengan Jennifer Lawrence dan Dakota Johnson. Namun, hubungan mereka tak bertahan lama. Sedangkan Gwyneth kini telah memulai hidup baru bersama Brad Falchuk. Bahkan, Gwyneth dan Brad Falchuk sedang menyiapkan pernikahan setelah bertunangan pada awal 2018.





3. Lady Gaga dan Taylor Kinney



Kurang lebih 5 tahun menjalin hubungan, Lady Gaga dan Taylor Kinney pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Gaga dan Kinney resmi berpacaran pada Juli 2011. Kinney kemudian melamar Gaga pada Februari 2015.



Mereka lalu resmi berpisah pada Juli 2016. Gaga yang dikabarkan cukup terpukul mengungkapkan hubungannya dengan Kinney kandas karena ambisi dan kesibukan mereka masing-masing.



Kendati demikian, alasan tersebut belum benar-benar meyakinkan publik yang menilai Gaga dan Kinney adalah pasangan serasi.



4. Zayn Malik dan Gigi Hadid





Zayn Malik adalah penyanyi yang banyak dielu-elukan para wanita. Begitu juga dengan Gigi Hadid yang dikenal sebagai supermodel dunia yang punya banyak penggemar. Kabar hubungan asmara keduanya pun langsung disambut baik para penggemar mereka. Apalagi, keduanya memiliki latar belakang keluarga muslim.



Zayn Malik dan Gigi Hadid selalu terlihat kompak. Mereka selalu saling dukung karier masing-masing. Zayn kerap menemani Gigi menjalani pagelaran busana, sedangkan Gigi kerap hadir kala Zayn manggung. Kemesraan mereka juga terekam jelas dalam video klip Pillow Talk di mana Gigi menjadi modelnya.



Namun sayang, tanpa menunjukkan tanda-tanda masalah, mereka mengumumkan perpisahan pada 13 Maret 2018. Melalui media sosial Twitter, Gigi Hadid dan Zayn Malik kompak memberi klarifikasi bahwa mereka putus secara baik-baik setelah dua tahun berpacaran.





5. Robert Pattinson dan Kristen Stewart



Hubungan Robert Pattinson dan Kristen Stewart berawal ketika keduanya membintangi film seri Twilight. Kesuksesan film yang disadur dari novel karya Stephanie Meyer ini ikut melambungkan nama Robert dan Kristen.



Seolah mewujudkan harapan para penggemarnya, pemeran Edward Cullen dan Isabella Swan di Twilight ini benar-benar menjalin hubungan asmara di kehidupan nyata. Pasangan ini pun langsung menjadi primadona.



Tapi sayangnya, hubungan yang terlihat baik-baik saja itu rupanya menyimpan bara sendiri. Kristen tertangkap kamera sedang bermesraan dengan Rupert Sanders, sutradara film Snow White and the Huntsman yang dia bintangi. Asmara Robert Pattinson dan Kristen Stewart akhirnya buyar.







(ELG)