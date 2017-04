Anak Aktor Legendaris, Scott Eastwood Justru Sering Diremehkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menjadi anak aktor terkenal tak membuat jalan Scott Eastwood di dunia hiburan mulus begitu saja. Dari namanya orang tentu sudah tahu jika Scott adalah anak dari aktor dan sutradara legendaris, Clint Eastwood.



Menyandang status anak aktor legendaris rupanya membuat Scott kerap diremehkan. Banyak produser ragu dengan kemampuan akting Scott. Nama sang ayah jauh lebih besar sehingga terus membayangi langkah awal Scott di dunia hiburan.



"Aku datang (ke Hollywood) untuk mencoba melakukan sesuatu dan tidak ada yang menganggapku serius. Semua orang seperti, 'Kau anaknya Clint Eastwood, kau bukan aktor sejati'" ungkap Scott Eastwood seperti dikutip Contactmusic.



Perlakuan itu bahkan masih didapatkan Scott sekarang. Akibat sinisme yang kerap diterimanya membuat Scott sempat berpikir tak mau mengikuti jejak ayahnya di dunia akting. Namun, takdir berkata lain.



"Beberapa orang masih berpikir seperti itu. Aku tidak pernah menyangka aku bisa bertahan di bisnis (hiburan) ini," ujarnya.



'Derita' Scott semakin bertambah karena Clint menolak memberikan jalan lapang kepada anaknya. Bukannya jahat, tetapi itulah cara Clint mendidik anak. Scott pun memahami sikap ayahnya itu.



"Ayahku tidak pernah memberiku satu sen pun (secara cuma-cuma). Dia membuatku harus bekerja untuk segala sesuatu," ungkapnya.



"Dia sangat keras kepadaku tetapi itu menguatkan aku dan memberiku dorongan. Dia menunjukkan kepadaku bagaimana aku bangkit ketika aku berumur 14-15. Dia memberiku nasihat lalu membiarkan aku melakukan dengan caraku sendiri," lanjutnya.



Didikan Clint kepada Scott cukup berhasil. Aktor 31 tahun itu sukses membintangi sejumlah film-film besar. Yang terbaru adalah Fast 8 atau The Fate of the Furious.







(ELG)