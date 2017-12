Selena Gomez Pilih Rayakan Tahun Baru di Meksiko Bersama Teman

Jakarta: Selena Gomez memutuskan untuk berlibur ke Cabo untuk liburan Tahun Baru bersama beberapa teman dekatnya. Penyanyi Come and Get It itu terbang dengan jet pribadi pada Rabu siang bersama beberapa teman dekatnya.



Begitu sampai di sana, dia langsung menuju vila pribadinya yang menampilkan pemandangan 360 derajat langsung ke samudera dan infinity pool.

"Dia tampak sangat senang saat dia mendarat dan sedang tertawa dengan teman-temannya dan mengambil foto. Mereka semua berencana untuk makan malam yang menyenangkan dan menghabiskan malam Tahun Baru bersama-sama," ujar seorang sumber terdekat kepada E! News.Satu orang yang tampaknya tidak hadir adalah Justin Bieber. Salah satu akun dari para penggemar menyebut bahwa pelantun lagu Baby tersebut sedang bermain hoki di Kanada.Tahun ini merupakan tahun yang besar bagi Selena Gomez yang baru-baru ini mencatatkan namanya di Billboard's 2017 Woman of the Year. Selain itu, lagunya banyak mencetak hits. Pelantun lagu Wolves tersebut juga menjabat sebagai eksekutif produser untuk serial Netflix 13 Reason Why.Dia melakukan kerjasama dengan Coach dan Puma dan juga mengumpulkan lebih dari USD500.000 untuk Lupus Research Alliance setelah menjalani transplantasi ginjal yang menyelamatkan nyawanya."Aku benar-benar bangga dengan apa yang sudah saya capai sekarang, aku menangani hal-hal dengan cara yang sehat, aku dapat menikmati dimana aku berada," dia menjelaskan kepada Billboard.Selena juga mengungkapkan rasa terima kasihnya karena memiliki platform yang bisa membantu orang lain."Aku suka bisa mengatakan 'tidak'. Aku suka menjadi bagian dari dunia," lanjutnya.(ELG)