Canda Dolores O'Riordan Beberapa Jam Sebelum Ditemukan Meninggal

Jakarta: Dan Waite masih tak percaya dengan kabar kematian vokalis The Cranberries, Dolores O'Riordan. Pasalnya, pimpinan label musik rock Eleven Seven International itu masih berkomunikasi beberapa jam sebelum Dolores dinyatakan meninggal dunia pada Senin, 15 Januari 2018 waktu London.



Waite mengungkapkan jika Dolores tak memperlihatkan gelagat aneh sebelum kematiannya. Mereka masih sempat bercanda. Dolores juga sempat meninggalkan pesan suara ke ponsel Dan Waite. Dolores sempat memuji Bad Wolves, band yang mengkaver lagu Zombie milik The Cranberries.

"Dolores meninggalkan pesan suara beberapa saat setelah tengah malam (14/1). Dia bilang betapa dia menyukai lagu Zombie versi Bad Wolves," kata Dan Waite seperti dikutip People.Dolores dijadwalkan bergabung dengan band Bad Wolves pada hari Senin untuk menjalani rekaman. Waite juga seharusnya bertemu dengan Dolores. Tapi takdir berkata lain. Dolores ditemukan meninggal di sebuah hotel di London."Dia menantikan kehadiranku di studio untuk merekam vokal. Dia terdengar penuh semangat, penuh canda dan antusias untuk bertemu denganku dan istriku pekan ini," lanjut Waite.Kematian Dolores tentu mengejutkan Waite dan Bad Wolves. Vokalis Bad Wolves, Tommy Vext mencurahkan perasaan terpukulnya atas kematian Dolores."Kami terkejut dan sedih atas berita kematian Dolores. Kami selalu menghormatinya sebagai seniman dan musisi," tulis Tommy.Dolores ditemukan meninggal di hotel di Park Lane, London, sekitar pukul 09.05 pagi. Hingga saat ini penyebab kematian Dolores O'Riordan belum diumumkan.(ELG)