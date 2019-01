Sineas Angga Sasongko Bakal Sokong Kampanye Caleg Perempuan Progresif

View this post on Instagram

Saya mau menyumbangkan 5% dari tabungan dan penghasilan saya di 2018 untuk biaya kampanye ke Caleg perempuan yang punya kualitas leadership, platform ideologi yang jelas, substansial dan progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez @ocasio2018 dan Ilhan Omar @ilhanmn di US. Ada calon? Mohon kabari dan kirim manifesto politiknya angga@visinemapictures.com --- (Dari Ocasio dan Ilhan, dengan mudah kita bisa tau dan menelisik gerakan dan pemikiran mereka tentang inklusifitas, healtcare, imigrasi, climate change. Isu2 penting buat dunia hari ini. Dan catatan mereka membangun karir politik dari grass root. Bukan modal jempol di sosial media) Kita perlu kirim perempuan - perempuan progresif masuk ke DPR. Yang selalu saya percaya sejak melakukan perjalanan buat World Bank untuk proyek mikro kredit 8 tahun lalu; Si 'satria peningit' adalah perempuan Indonesia. Who's with me? Donate your 5% for political progressive movement.