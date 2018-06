Pemeran Jon Snow dan Ygritte di Serial Game of Thrones Menikah

Aberdeenshire: Rose Leslie dan Kit Harrington, dua pemain pemeran pasangan Ygritte dan Jon Snow dalam serial Game of Thrones, resmi menikah di Skotlandia pada Sabtu, 24 Juni 2018. Mereka memutuskan naik ke pelaminan setelah berpacaran enam tahun.



Seperti dilaporkan People dan The Guardian, upacara pernikahan Rose dan Kit digelar di gereja Kirkton of Rayne. Acara dilanjutkan dengan jamuan pesta di Kastil Wardhill, yang mana dimiliki oleh keluarga Leslie.

Sejumlah rekan selebritas aktor dan aktris Game of Thrones juga hadir, seperti Sophie Turner, Maisie Williams, Emilia Clarke, dan Peter Dinklage. Ada pula Jack Donnelly dan pasangannya Malin Akerman.Rose dan Kit, yang sama-sama berusia 31 tahun, bertemu pertama kali pada 2011 dalam proyek serial Game of Thrones musim kedua. Rose berperan sebagai Ygritte, perempuan berambut merah dari kelompok manusia tanpa kerajaan. Kit memerankan Jon Snow, anak haram salah satu kerajaan yang dikirim ke benteng perbatasan utara.Dalam kisah tersebut, Ygritte dan Jon Snow saling jatuh cinta. Namun Ygritte mati dalam akhir musim keempat. Jon Snow tidak menjalin hubungan romantis dengan tokoh wanita lain sebelum akhirnya bertemu dengan Daenerys Targaryen, yang diperankan oleh Emilia Clarke.Rose dan Kit dikabarkan dekat setelah bertemu dalam proyek serial itu. Namun mereka baru secara resmi menyatakan kedekatan pada April 2016. Mereka bertunangan pada September 2017 dan mengumumkan kabar itu lewat sebuah iklan di harian The Times Inggris.Selain Game of Thrones, Rose bermain di belasan film, serial, dan pertunjukan teater seperti Morgan dan The Good Fight. Kit juga aktif sebagai aktor panggung dan layar. Film terakhirnya yang dirilis adalah Brimstone.(DEV)