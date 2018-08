Rumah John Mayer di Los Angeles Dirampok

California: Rumah milik musisi John Mayer di Los Angeles dikabarkan telah dirampok akhir pekan lalu ketika John sedang tidak berada di rumah. Otoritas resmi menyebut bahwa John kehilangan sejumlah barang senilai ratusan ribu dollar AS.



Menurut laporan CBS Local berdasarkan catatan kepolisian, perampok menyusup masuk dengan memecah kaca jendela pada Jumat siang, 10 Agustus 2018. Saat itu, rumah sepi dan John sedang pergi mempromosikan lagu barunya, New Light.

Perampok kemudian menjarah isi rumah. Barang-barang yang dilaporkan hilang adalah peralatan musik dan barang pribadi, termasuk koleksi jam tangan. Petugas keamanan mengetahui kaca pecah dan segera melaporkan polisi.Nilai barang-barang yang hilang ditaksir mencapai USD100 ribu hingga USD200 ribu atau sekitar Rp2,89 miliar (USD1 setara Rp14.485).John, bernama lengkap John Clayton Mayer, adalah penyanyi, gitaris, dan penulis lagu kelahiran 16 Oktober 1977. Sejak 2001, dia telah merilis tujuh album studio, yang hampir semuanya pernah mencapai puncak Billboard 200.Album terakhirnya, The Search for Everything dirilis tahun lalu dalam tiga tahap, diawali dua album mini (EP). Singel terbarunya, New Light, dirilis pada Mei 2018 dan diproduksi oleh John bersama produser musik R&B Ernest Dion Wilson alias No I.D.(DEV)