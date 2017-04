Intip Rahasia Sukses Widyawati

Metrotvnews.com, Jakarta: Nama Widyawati dikenal luas di kalangan perfilman serta masyarakat luas. Aktris senior ini telah menekuni karier perfilman sejak era 60-an hingga kini. Tak kurang dari 50 judul film pernah diperankan Widyawati.



Kepiawaiannya berakting dan beradu peran dengan lawan main menuai pujian dan penghargaan. Ia pernah dua kali memenangkan Festival Film Indonesia (FFI), yakni sebagai Aktris Pembantu Terbaik tahun 1977 dan Aktris Terbaik FFI tahun 1987. Istri mendiang Sophan Sophiaan ini juga pernah mendapat penghargaan sebagai Aktris Pembantu Terpuji Festival Film Bandung 2010, dan Aktris Pembantu Terbaik Festival Film Asia Pasifik 2010.

Lalu, apa rahasia sukses aktris yang tetap cantik di usianya yang menginjak 67 tahun itu? Ternyata, sederhana saja. Ia gemar membaca.Widyawati mengungkapkan, sebelum memainkan sebuah peran, ia terlebih dahulu membaca novel yang ceritanya akan diangkat ke layar lebar. Dengan begitu, ibu dua anak ini bisa lebih mendalami karakter peran yang akan dibawakannya."Melalui novel itu, saya bisa mengekspresikan ke dalam film yang akan dibuat," kata Widyawati, saat ditemui Metrotvnews.com, di Jakarta, belum lama ini.Pemeran Yuli dalam film Pengantin Remaja itu memang gemar membaca novel. Walau demikian, dia tak membatasi jenis buku yang akan dibaca. Jika menurutnya menarik, maka buku tersebut akan dibacanya.Salah satu alasan Widyawati gemar membaca karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Melalui membaca, wawasan dan ilmu pengetahuannya tentang banyak hal menjadi bertambah. "Karena dari buku, kita bisa menambah ilmu," ucapnya.Artis yang lahir di Jakarta pada tahun 1950 itu berharap, manfaat membaca buku dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Kalau gemar membaca, maka wawasan kita akan semakin bagus ke depannya," kata dia.Melihat manfaat dari kegemaran membaca, Widyawati sangat mendukung berbagai gerakan yang mendorong minat baca, khususnya bagi anak-anak. Misalnya, gerakanGerakan berbagi ini bertujuan memberikan dan memperluas akses masyarakat terhadap buku. "Saya kira ini adalah gerakan yang sangat diperlukan, karena anak-anak kita sangat membutuhkan akses terhadap buku," ucapnya.Widyawati berharap, masyarakat Indonesia bisa turut bergabung dalam gerakan #BukuUntukIndonesia ini di. Semakin besar partisipasi kita maka harapannya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi nusa dan bangsa. "Harapan saya tentunya gerakan ini akan membawa suatu kebaikan untuk anak-anak, untuk Indonesia," ujarnya.(ROS)