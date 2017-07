Istri Chester Bennington Angkat Bicara Terkait Kematian Suami

Metrotvnews.com, Jakarta: Talinda Ann Bentley, istri Chester Bennington sejak 2006, menyampaikan pernyataan publik untuk pertama kali terkait kematian sang suami pada Kamis 20 Juli 2017 lalu. Lewat kicauan di akun Twitter @TalindaB, Talinda menulis pesan emosional dan menyebut bahwa Chester telah bebas dari luka.



"Hari ini seminggu yang lalu, aku kehilangan kekasih dan anak-anakku kehilangan pahlawan mereka, ayah mereka. Kami punya kehidupan bak dongeng dan kini telah berubah menjadi tragedi Shakespeare. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Bagaimana aku memunguti jiwaku yang remuk?" kata Talinda pada Jumat 29 Juli 2017.

One week ago today, I lost my soulmate and my children lost their hero-their Daddy. We had a (cont) https://t.co/hkutVhlJzR