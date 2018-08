Denada Benarkan Jual Apartemen untuk Pengobatan Anak

Dijual Cepat TANPA PERANTARA (MILIK PRIBADI):• • 1 Unit Apartemen Eksklusif SIAP HUNI di kawasan Kuningan (SEGITIGA EMAS), Jakarta Selatan. Fasilitas eksklusif: LIFT PRIBADI langsung ke unit.• • LOKASI PRIMA SEGITIGA EMAS. Dekat dengan Rumah Sakit, bermacam2 Pusat Perbelanjaan, akses jalan banyak dan mudah.• • 2 + 1 Kamar Tidur, 2 + 1 Kamar Mandi. TANPA FURNITURE. Luas: 105,35 m2 semi gross. Unit di lantai rendah, selantai dengan Swimming Pool.• —->>> Geser untuk melihat foto2 REFERENSI atau CONTOH dari unit yang serupa atau mirip dengan unit yang akan dijual. (Unit yang akan dijual, adalah TANPA FURNITURE).• • HARGA JUAL DIBAWAH HARGA STANDAR.• • Peminat serius, bisa langsung menghubungi Mbak Tyas (0852 7522 7723) atau Fanty (0812 8181 2792).

A post shared by Denada Tambunan #KING (@denadaindonesia) on Jul 29, 2018 at 3:23am PDT