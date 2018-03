Reaksi Aktor “Superman” Henry Cavill setelah Dikabarkan Meninggal Dunia

Jakarta: Henry Cavill menyadari sebuah informasi janggal tentang dirinya dalam catatan yang direkam mesin Google. Catatan tersebut merekam, pemeran Clark Kent dan Superman di bawah naungan DC Extended Universe ini meninggal dunia pada 3 Maret 2018.



Kabar ini kemudian diunggah Cavill dalam akun Instagran miliknya pada 5 Maret 2018 waktu setempat.

"Ketika Anda mengetahui, Anda telah meninggal dua hari lalu," tulis Cavill.Aktor berusia 34 tahun ini telah bermain dalam tiga film produksi DC, yakni Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) dan Justice League (2017).Dalam film Justice League, Cavill adu peran dengan tokoh Batman, Ben Affleck dan Wonder Woman yang diperankan Gal Gadot.Berdasarkan pantauan, informasi tersebut tampaknya disadari sebagai kekeliruan oleh Google. Sehingga, informasi tersebut kini berganti dan tak lagi menampilkan tanggal kematian Cavill.Informasi keliru tentang kematian selebritas ini bukan kali pertama terjadi pada Cavill. Sebelumnya, di penghujung 2016 lalu aktor Rowan Atkinson dan penyanyi Britney Spears menjadi korban kabar hoaks serupa. Demikian juga hal serupa juga pernah Dwayne Johnson, Justin Bieber, Emma Watson, Jackie Chan dan Avril Lavigne.(ASA)