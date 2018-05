10 Musisi Rock Penyayang Hewan

Jakarta: Musisi beraliran musik rock kerap diidentikkan dengan segala sesuatu yang bernuansa gelap, mencekam, dan keras. Tak jauh berbeda dengan nuansa lagu bertempo cepat dan dentuman musik keras yang dibawakan.



Namun, tampaknya ada beberapa musisi yang memang sudah mendedikasikan diri untuk memelihara dan menyayangi binatang. Melansir laman Loudwire, Kamis, 24 Mei 2018, ada 10 musisi rock yang memiliki kepedulian lebih terhadap hewan.

Geezer Butler (Foto: gettyimages)Butler memiliki kepedulian lebih terhadap hewan di sekitarnya. Pada 2013, pemain bass grup musik rock Black Sabbath sempat merawat sembilan kucing dan empat anjing.Ia bersama sang istri juga berdedikasi untuk aktif berkampanye menentang pabrik bisnis yang memberdayakan anjing secara tidak manusiawi. Termasuk mengampanyekan aksi penghilangan kuku para kucing secara permanen.Secara pribadi, Butler juga menawarkan hadiah khusus kepada siapa saja yang menangkap penjahat atau pembunuh kucing dan anjing di berbagai kota di wilayah Amerika Serikat.Trent Reznor (Foto: gettyimages)Pentolan grup Nine Inch Nails tak hanya piawai menulis lirik lagu hingga meraih piala Academy Award. Trent Reznor sempat menyelamatkan seekor anjing ras greyhound.Pada 2014, Reznor mengadopsi tiga anjing greyhound. Ia juga melelang ribuan dollar memorabilia pribadinya untuk membantu tim Greyhound Rescue dan California Greyhound Adoption Promotion, dua organisasi yang membantu merawat dan mengembangbiakkan anjing.Dave Mustaine (Foto: gettyimages)Dave Mustaine memiliki pengalaman menarik bersama seekor kuda. Anggota dari grup musik Megadeth itu menolong dan merawat seekor kuda yang ditinggalkan dalam kondisi mengerikan di sebuah tempat barang rongsokan.Mustaine bersama keluarga membawa pulang kuda tersebut dan merehabilitasinya bersama dengan TLC dan dokter hewan setempat. Awalnya kuda tersebut tampak sensitif dan takut. Lambat laun, kuda tersebut makin jinak setelah dipelihara oleh Mustaine. Mustaine memberinya nama Rocky.Rob Zombie (Foto: gettyimages)Musisi dengan aliran musik metal, Rob Zombie telah membiasakan diri dan mengajak para anggota band White Zombie untuk menjadi vegetarian. Ia sangat bersemangat jika membahas soal kesejahteraan hewan.Selain berkomitmen menjadi vegetarian, Zombie juga bagian dari People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organisasi untuk melindungi hewan di dunia, serta The Puppy Rescue, organisasi yang memungkinkan tentara luar negeri melindungi anjing-anjing liar dan menyelamatkan mereka.Robb Flynn (Foto: gettyimages)Robb Flynn merupakan pendukung kuat untuk aksi mengadopsi hewan, bukan dengan membeli. Dia mengadopsi anjing peliharaannya, Shady dari sebuah yayasan bernama Tony La Russa's Animal Rescue Foundation.Secara kebetulan, Flynn bertemu dengan istri Tony La Russa di Whole Foods. Rupanya, sang istri merupakan penggemar berat grup musik Machine Head.Pertemuan mereka berbuah kerja sama baik untuk yayasan. Flynn diminta ikut merayakan hari jadi ke-22 membantu yayasan mengumpulkan dana lewat aksi panggung Flynn.Don Tardy (Foto: gettyimages)Penabuh drum grup Obituary rupanya tak hanya sibuk bermusik. Ia merupakan salah satu penggagas Metal Meowlisha, komunitas yang berfokus untuk merawat dan mengontrol populasi kucing dan kucing jenis feral di Florida.Tardy sempat mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seekor kucing berusia delapan minggu yang terluka, akibat badai Hurricane Irma yang melanda Florida pada 2017 lalu. Tardy membawa kucing tersebut ke dokter hewan usai badai dan ternyata ekor kucing itu harus diamputasi. Kisah itu berakhir bahagia ketika ia masuk dalam program adopsi hewan berkebutuhan khusus.Slayer (Foto: gettyimages)Pada 2016, tiga grup musik cadas Slayer, Tertament dan Carcass mengunjungi Montly Zoo, pusat perlindungan hewan di Redmond, Wash. untuk memberikan kasih sayang terhadap para hewan di sana. Mereka juga mengambil gambar sambil memeluk para hewan untuk membantu meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan donasi agar kegiatan terus berjalan.Slayer tampak menonjol dalam aksi ini dengan menyelamatkan seekor kucing beku di jalan raya wilayah Indianapolis pada 2014. Ketika para kru dan anggota band makan malam, seorang pria tunawisma menawarkan seekor kucing kepada manajer band dengan harga satu dolar.Kucing itu kemudian dibawa ke dalam agar cepat mendapatkan kehangatan. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan rumah baru untuk si kucing dengan pemilik baru.Billy Corgan (Foto: gettyimages)Pentolan grup musik Smashing Pumpkins, Billy Corgan merupakan salah satu aktivis untuk kesejahteraan hewan. Ia sempat didapuk sebagai model untuk majalah PAWS Chicago, majalah yang pedulia akan aksi terhadap perlindungan hewan.Setelah Corgan mengadopsi kucing dari tempat penampungan, dia menjadi ikut terlibat dan dan turun langsung dalam kegiatan organisasi. Corgan menyumbangkan jasa dan memorabilia untuk elang PAWS, membantu mereka mengumpulkan dana lebih dari USD100 ribu selama beberapa tahun terakhir.Greg Ginn (Foto: gettyimages)Greg Ginn tampaknya benar-benar mencintai seekor kucing. Ia bahkan membuat program sendiri untuk melindungi kucing.Ginn membawa kucing-kucing liar di daerahnya ke rumah dan merehabilitasi mereka. Ginn sempat merehabilitasi 80 ekor kucing. Beruntung, saat itu dia sudah menempati rumah baru untuk ditinggali bersama para kucingnya.Aksi Ginn kemudian menginspirasi grup musiknya melakuakn donasi dari acara reuni di tahun 2003 untuk penyelamatan kucing di Los Angeles, pada 2003.Kat Von D (Foto: gettyimages)Katherine von Drachenberg atau lebih dikenal dengan Kat Von D mungkin lebih tenar dengan karya tato artistik dan makeup. Namun, konstribusinya terhadap lagu Black Leather berkolaborasi dengan industri pakaian Prayers membuat namanya ikut diperhitungkan di industri musik, terlebih dengan nuansa gothic yang dibawanya.Karya riasan wajah Von D juga dijamin 100 persen ramah lingkungan.Selain menyandang status sebagai Rock Queen, kepeduliannya terhadap hewan juga patut diacungi jempol. Von D merilis lipstik edisi khusus yakni Project Chimps, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan menghentikan penggunaan simpanse dalam penelitian biomedik. Sebanyak lima persen dari hasil sumbangannya, disumbangkan kepada Project Chimps.Tidak hanya menyelamatkan para simpanse, mereka juga mengantar mereka ke tempat perlindungan di mana mereka hidup bahagia dan sehat.(ELG)