Keluarga Avicii Minta Penggemar Berbagi Kenangan

Stockholm: Kepergian Avicii yang terlalu cepat masih dirasakan oleh pihak keluarga dan penggemar. Orang tua Avicii, Klash Bergling meminta para penggemar Avicii turut membagikan memori kenangan bersama putranya.



Pihak keluarga telah membuat situs avicii.com sebagai tempat para penggemar berbagi kenangan dengan musisi EDM bernama lengkap Tim Bergling itu.

"Tim menciptakan karya musik yang membawa banyak orang bersama dengan kenangan tanpa batas waktu dari seluruh dunia. Kami membuat situs ini sehingga Anda bisa berbagi memori bersama Avicii dengan kami dan membuat dunia tahu Avicii sangat berarti bagi Anda. Karya musik dan kenangan tentangnya selalu abadi," bunyi pernyataan dalam situs terkait.Pada 15 Agustus lalu, Klash menerima penghargaan anumerta atas nama Avicii dari seremonial tahunan Swedish Rockbjörnen di Stockholm. Avicii memenangkan piala kategori Song of the Year untuk lagu Without You berdasarkan pilihan penggemar."Saya senang pada malam ini diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuk pengharagaan luar biasa ini yang diberikan kepada Tim dan Sandro (kolaborator Avicii) dan untuk semua yang telah memilih lagu Without You, sebuah lagu yang luar biasa," ungkap Klash kala menerima penghargaan.Dia juga berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan penghormatan kepada Avicii dan karya musik putranya. "Dari semua penggemar, orang-orang gereja, sekolah, festival dan lainnya."Avicii meninggal dunia pada 20 April 2018. Saat itu, dia ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kamar hotel di Oman. Bintang musisi EDM itu dikabarkan bunuh diri dan meninggal pada usia 28 tahun.Diberitakan laman NME, dalam waktu dekat Avicii akan kembali menerima penghargaan anumerta atas lagu Heaven, duet Avicii bersama vokalis Coldplay Chris Martin.(ELG)