Empat Selebritas yang Sering Dianggap Mirip Keira Knightley

California: Keira Knightley mengaku dirinya sering disangka sebagai bintang pop lain ketika bertemu orang di tempat umum. Baik di bandara, taman, atau toko, aktris asal Inggris ini pernah dipanggil orang asing dengan nama berbeda.



"Terus-terusan," kata Keira menjawab pertanyaan James Corden di program The Late Late Show belum lama ini, apakah Keira sering salah dikenali sebagai orang lain.

Barangkali ini bukan kabar baru. Dari sekian selebritas di Inggris, sosok wajah Natalie Portman memang paling sering disamakan dengan Keira. Apalagi mereka pernah bermain bersama di film Star Wars – The Phantom Menace (1999).Keira berperan sebagai Sabe, pengawal Ratu Padme Amidala, yang diperankan Natalie. Dalam film, Sabe kadang disamarkan sebagai Ratu Padme ketika Sang Ratu tidak ingin bertemu orang atau karena alasan keamanan. Kedua aktris ini memang mirip."Aku pernah dikejar-kejar orang di bandara sebagai Natalie Portman. Maksudku, aku sering disamakan dengan Natalie Portman. Aku syuting Star Wars dengan dia dan punya banyak foto bersamanya," ungkap Keira."Aku pernah dikejar-kejar di taman sebagai Kate Winslet," ujar Keira.Kate adalah aktris keturunan Inggris yang berusia 10 tahun lebih tua dari Keira. Mereka pernah beradu akting dalam film Collateral Beauty (2016) garapan David Frankel.Tidak hanya sekali, Keira dikenali orang sebagai Rachel Weisz, aktris yang juga berdarah Inggris. Rachel, yang adalah istri Daniel Craig, berusia 15 tahun lebih tua ketimbang Keira."Ada sedikit orang yang pernah datang padaku dan menitipkan salam untuk Daniel Craig karena mereka pikir aku Rachel Weisz," kata Keira.Keira juga pernah disangka sebagai diva pop Britney Spears dan baginya, hal ini mengejutkan. Menurut Keira, ada orang yang memajang foto Keira dengan nama "Britney Spears"."Ada fotoku yang ditulis sebagai Britney Spears," ujar Keira.Kendati begitu, Keira menikmati kesalahan tersebut."Aku cukup menikmati itu. Aku pikir aku lebih sopan menghadapi orang-orang yang berpikir aku orang lain," tukasnya.Keira adalah aktris kelahiran 26 Maret 1985 yang telah aktif di panggung hiburan sejak anak-anak. Filmnya yang terbaru untuk rilis tahun ini adalah Colette, The Nutcracker and the Four Realms, serta Berlin, I Love You.(ELG)