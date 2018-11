Lee Jong-suk Dideportasi dari Indonesia, Ini Penjelasan Pihak Imigrasi

Jakarta: Aktor Korea Selatan, Lee Jong-suk sempat mengalami batu sandungan saat hendak pulang ke negara asalnya pada Senin sore, 5 November 2018. Ia harus berurusan dengan pihak Imigrasi Jakarta Jakarta lantaran penyalahgunaan visa.



Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata menceritakan kronologi pemanggilan aktor berusia 29 tahun tersebut.



"Yang bersangkutan tiba dengan Visa on Arrival pada tanggal 2 November. Ternyata melakukan kegiatan show business di Kokas (Mall Kota Kasablanka) pada tanggal 3 tanpa perizinan dari instansi terkait. Oleh Imigrasi Jakarta Selatan diadakan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan menyatakan penyalahgunaan perizinan," papar Theodorus kepada Medcom.id saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 6 November 2018.



"Dari pemeriksaan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, bahwa warga negara Korea Selatan tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan pada waktu datang. Hasil kesimpulannya dilakukan tindakan deportasi pada malam itu (Senin)."



Lee Jong-suk datang menggunakan Visa on Arrival (VoA) atau visa berkunjung dalam kurun waktu tertentu. Sementara jumpa penggemar Lee Jong-suk adalah bagian dari kegiatan pekerjaan sehingga harus menggunakan visa kerja.



Theo menegaskan tidak ada penahanan terhadap Lee Jong-suk pada malam pemanggilan tersebut. Lee Jong-suk memenuhi panggilan imigrasi pada Senin sore dan melakukan sesi wawancara bersama pihak imigrasi. "Datangnya sore, selesai interview malamnya langsung dipulangkan," kata Theodorus.



Soal visa bermasalah, Theo tidak ikut campur. Sebab, ia menilai pihak ketiga yang dimaksud untuk mengurus visa Lee Jong-suk adalah bagian dari permasalahan internal pihak manajemen dan sponsor.



"Itu internal mereka. Kami tidak sejauh itu menanganinya karena konsekuensi ada di negara asing dan sponsornya. Komunikasi mereka salah atau bagaimana, dihadapi warga negara asing tersebut," paparnya.



Pada Sabtu, 3 November 2018 Lee Jong-suk menggelar fan meeting atau jumpa penggemar di The Hall Kasablanka, Mall Kota Kasablanka. Kabarnya, Lee Jong-suk beserta tim rombongan seharusnya sudah bertolak kembali ke Korsel pada Minggu, 4 November 2018. Namun, karena masalah internal dari pihak agensi jadwal kepulangan mereka tertunda.



Pihak agensi Lee Jong-suk, A-Man project juga memaparkan penjualan tiket jumpa penggemar Lee Jong-suk pada Sabtu kemarin tidak mencapai target.



"Karena [Yes24] melaporkan penjualan tiket lebih rendah dari yang seharusnya, ini menjadi masalah. Kami yakin paspor kami disita oleh pihak bertanggung jawab atas mereka," ungkap pihak agensi, dilansir dari Soompi.



Lee Jong-suk bersama rombongan dikawal menuju Bandara Soekarno Hatta pada Senin sore dan terbang menggunakan maskapai Korean Air sekitar pukul 21.00 WIB.

(ELG)