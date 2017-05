HBO Siapkan Empat Film Sempalan Game of Thrones

Metrotvnews.com, Jakarta: Rumah produksi dan kanal TV kabel HBO akan membuat empat film sempalan (spin off) dari serial TV Game of Thrones. Keempat film ini akan mengambil latar waktu beragam di dunia fiksi ciptaan George RR Martin yang luas.



HBO telah merekrut empat penulis untuk mengembangkan kisahnya. Mereka adalah Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Woman in Black), Brian Helgeland (Legend), dan Carly Wray (serial Mad Men).

Martin akan terlibat di dua proyek. Sementara kreator serial TV GoT, David Benioff dam Daniel Brett Weiss terlibat sebagai produser eksekutif."Tidak ada jadwal khusus untuk proyek ini. Kami akan mengambil waktu sesuai kebutuhan penulis. Kami akan mengevaluasi lagi apa yang kami punya dan telah kembangkan ketika naskah sudah masuk," kata HBO, dikutip dari AceShowbiz.Game of Thrones adalah serial TV produksi HBO yang kisahnya diadaptasi dari lima seri novel A Song of Ice and Fire (1996-2011) karangan George RR Martin. Martin tengah mengerjakan novel keenam dan telah merencakan kelanjutannya hingga novel ketujuh.Serial TV GoT sendiri telah mencapai enam musim sejak 2011. Musim ketujuh dijadwalkan tayang tahun ini. Sementara jadwal untuk musim kedelapan belum diumumkan.(ELG)