Pakai Kostum Wonder Woman, Gal Gadot Hibur Pasien Anak Penderita Kanker

Virginia: Gal Gadot memberi kejutan bagi pasien di rumah sakit anak Inova Children's Hospital, Falls Church, Virginia pada Jumat, 6 Juli 2018. Aktris berusia 33 tahun itu mengenakan kostum pahlawan super Wonder Woman untuk menghibur penggemarnya yang tengah terbaring di rumah sakit.



Momen ini ditangkap oleh seorang senior dari The Hollywood Reporter, Ryan Parker yang mengunggah beberapa situasi saat Gal Gadot menghampiri penggemarnya. Seperti ketika pasien anak tersenyum melihat kehadiran Gal Gadot hingga saat menggendong seorang pasien bayi bernama Karalyne Sahady, penderita leukemia.

Dear @GalGadot- Thank you SO MUCH for visiting my patients and colleagues at #InovaChildrensHospital! Next time, can you align your visit with my call schedule? Love, #SuperFan pic.twitter.com/kmE7CoFRvE