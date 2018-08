Meghan Trainor Yakin Demi Lovato Bangkit Usai Direhabilitasi

Jakarta: Meghan Trainor memberikan dukungan semangat kepada rekannya sesama musisi, Demi Lovato yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi narkoba. Pelantun All About That Bass ini yakin Demi akan kembali seperti sediakala, bahkan lebih kuat setelah rehabilitasi.



Demi Lovato menjalani rehabilitasi setelah dirawat di rumah sakit akibat overdosis pada akhir Juli kemarin. Sebagai teman, Meghan memberikan dukungan penuh agar Demi terbebas dari masalahnya.

"Kami mencintaimu Demi. Kamu begitu kuat. Kami tahu kamu akan kembali lebih kuat dari sebelumnya dan aku tidak sabar menunggu dia kembali," kata Meghan Trainor seperti dikutip Contactmusic.Ketika pemberitaan Demi mengalami overdosis, Meghan adalah salah satu musisi yang menyampaikan simpatinya kepada pelantun Skyscrapper itu. Meghan mengaku ikut sedih melihat Demi harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat overdosis."Aku hanya bilang 'Kami mencintaimu' karena masalah ini pasti menghancurkan hatinya, tapi juga seluruh tim, keluarga dan semua orang yang ada di sekitar dia," ujarnya.Demi sudah menjalani rehabilitasi sejak pekan kemarin. Dia diketahui punya perjuangan yang tidak mudah melawan ketergantungan narkoba dan alkohol di masa lalu. Sebelum overdosis, Demi mengaku sudah bersih dari narkoba selama enam tahun.(ELG)