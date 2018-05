Tempat Piknik Favorit Titi Kamal di New York

Jakarta: Aktris dan pengusaha Titi Kamal menikmati waktu luangnya setelah syuting film dengan cara berlibur. Pertengahan Mei ini, setelah syuting film Faith and the City garapan Benni Setiawan selesai, Titi memilih piknik ke New York bersama kedua anaknya, Kai Attar dan Arzuna Zayan.



"New York merupakan kota penuh inspirasi bagi saya. Tidak hanya indah, tetapi juga banyak hal berbau seni, seperti Museum of Modern Art (MOMA). Jadi, tidak hanya berlibur, tetapi juga menambah wawasan," kata Titi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 17 Mei 2018.

"Tidak ketinggalan, bisa belanja he-he," imbuhnya.Selama di New York, istri aktor Christian Sugiono ini tidak hanya ke MOMA. Dia juga sempat jalan-jalan ke beberapa lokasi ikonik kota ini, yaitu Central Park, Times Square, Statue of Liberty, serta Brooklyn Bridge. Saat ke Central Park, Titi menggunakan jasa fotografi khusus untuk mengabadikan momen tersebut.Berikut beberapa foto eksklusif Titi Kamal di Central Park yang diterima Medcom.id dari SweetEscape.(ELG)