Rayakan Ulang Tahun ke-80, Jane Fonda Galang Dana untuk Amal

Jakarta: Jane Fonda menerima hadiah istimewa ulang tahun yang ke-80 lebih awal. Menjelang hari istimewanya yang jatuh tepat pada tanggal 21 Desember nanti, Jane merayakannya dengan mengadakan penggalangan dana pada Sabtu malam di Atlanta.



Perayaan pada malam tersebut bertema "Eight Decades of Jane" diadakan untuk memberikan penghormatan dan sebagai pencapaian atas apa yang telah dimiliki oleh Jane Fonda selama ini.



Terlihat pula beberapa selebriti yang hadir pada acara tersebut, diantaranya adalah Rosanna Arquette, Carole King dan mantan suami Jane Fonda, Ted Turner. Para tamu yang datang mengikuti acara pelelangan yang hasilnya akan diberikan kepada organisasi Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential.



Sedangkan untuk hiburan malam itu, James Taylor dan King menyanyikan lagu dengan hits seperti So Far Away dan You've Got A Friend.



Saat James Fonda mendapat kesempatan untuk meniup lilin kue ulang tahunnya, satu keinginannya sudah terjawab saat acara tersebut yaitu dengan berhasil mengumpulkan USD1,3 juta untuk GCAPP, yang berfokus pada hubungan pencegahan kehamilan, nutrisi dan kesehatan hubungan remaja.







