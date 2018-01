Bill Skarsgard, Pemeran Badut Pennywise IT Dihantui Tokohnya Sendiri

Los Angeles: Tak hanya penonton yang dibuat takut oleh badut Pennywise dalam film horor IT. Bahkan sang aktornya Bill Skarsgard juga ikut dihantui monster ini lewat mimpi.



Dilansir dari Entertainment Weekly, Bill mengaku sulit baginya melepaskan bayang-bayang karakter tersebut, bahkan setelah syuting selesai. Pennywise muncul dalam mimpinya selama berhari-hari.



"Aku di rumah, selesai nonton film, dan mulai punya mimpi yang sangat aneh dan jelas tentang Pennywise. Setiap malam dia datang," kata Bill.



"Bentuknya entah aku berurusan dengan dia, semacam Pennywise tapi dalam tubuh berbeda denganku, atau justru aku sebagai Pennywise dalam kerumunan yang tidak aku sukai. Aku seperti menjadi Pennywise yang kecewa karena ada di tempat umum dan orang-orang melihatku," lanjutnya.



Menurut Bill, situasi tersebut merupakan proses yang harus dia jalani sebagai aktor. Dia takjub, takut, sekaligus ketagihan untuk mendalami peran itu lagi. Demi tetap rasional, Bill juga membandingkan relasi aktor dan karakter seperti dua orang yang sedang menjalin hubungan.



"Pennywise dan Bill menjalani relasi ini bersama, dan aku mencoba memahami siapa dia serta mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga bagi orang lain, atau dalam kasus ini, bagi objek tertentu. Relasi ini berjalan berbulan-bulan," tutur Bill.



Bill menyebut dia dan Pennywise ibarat hubungan yang begitu destruktif. Setelah hubungan berakhir, baru masing-masing sadar kesalahan yang telah dibuat.



"Semua temanmu akan bilang: Kamu perlu buang semua ini, dia menghancurkan hidupmu. Lalu sekali kau keluar, kau melihat bahwa dirimu pernah sangat merana. Namun aku tak akan bilang aku merana saat memerankan Pennywise karena aku mendapat banyak kesenangan," tukasnya.



Bill, yang bernama lengkap Bill Istvan Gunther Skarsgard, adalah aktor kelahiran Swedia 1990. Selain IT, dia telah bermain dalam belasan film, antara lain Allegiant, Atomic Blonde, dan Anna Karenina.



Dia akan kembali memerankan Pennywise dalam sekuel It: Chapter Two yang akan dirilis pada 2019.







