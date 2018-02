Jennifer Lawrence Ingin Punya Jaringan Televisi Sendiri

Jakarta: Jennifer Lawrence sepertinya belum puas dengan pencapaian kariernya saat ini. Tak hanya memiliki ambisi di depan layar, Jennifer Lawrence juga punya impian punya jaringan televisi sendiri suatu saat nanti.



Aktris 27 tahun ini mengaku punya segudang ide untuk dituangkan ke dalam sebuah acara televisi. Dia menjadikan kesuksesan pertunjukan realitas seperti Real Housewives dan Keeping Up with the Kardashians sebagai referensi.

"Aku sebenarnya telah bermain dengan gagasan menjadi miliarder dan aku ingin memulai jaringan televisi sendiri," kata Jennifer Lawrence seperti dikutip Femalefirst.Bintang film Hunger Games ini sudah punya konsep acara untuk televisi miliknya nanti. Acara pertunjukkan realitas itu bernama Break-Up Island. Namun, Jennifer masih enggan membeberkan seperti apa ide acaranya itu."Aku tidak bisa memberi tahu Anda rinciannya, tapi ada beberapa pemain yang seperti (acara) The Bachelor, usianya antara 20 sampai 50 tahun, yang tinggal bersama dan saling peduli," jelasnya.Impian Jennifer tentu tidak muluk-muluk, setidaknya dari segi materi. Jennifer merupakan salah satu aktris termahal saat ini. Pada 2015 dan 2016 dia berada di posisi puncak aktris terkaya. Artinya, tinggal menunggu waktu kapan Jennifer benar-benar merealisasikan mimpinya itu."Agenku menertawakanku saat aku beri tahu, tapi saya sangat terobsesi dengan impian ini," tukasnya.(ELG)