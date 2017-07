Pemeran Hot Pie di Game of Thrones Buka Toko Roti Sungguhan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ben Hawkey, aktor pemeran tokoh Hot Pie di serial Game of Thrones, tidak sekadar membuat roti di dalam cerita. Dia mewujudkan profesi fiktifnya sebagai pembuat roti, dengan membuka toko roti sungguhan yang dapat dipesan secara daring.



Uniknya, toko roti Ben diberi nama 'You Know Nothing John Dough'.

Penonton GOT tentu sudah paham. Nama itu merujuk ke salah satu ungkapan populer yang diucapkan tokoh Ygritte (Rose Leslie) kepada Jon Snow (Kit Harrington) di GOT musim kedua, dan diulangi oleh Meliisandre (Carice van Houten) di musim kelima.Seperti dilaporkan DigitalSpy, Ben membuka toko roti di situs Deliveroo Inggris sejak 17 Juli 2017, bertepatan dengan perilisan perdana GOT musim ketujuh. Roti hanya dapat dipesan secara daring dan dijual dengan harga EUR 1 atau sekitar Rp16 ribu.Dalam dunia fiksi GOT, Hot Pie bekerja sebagai pembuat roti di sebuah kedai, setelah dia dan Arya Stark (Maisie Williams) berhasil kabur dari tahanan. Mereka kemudian berpisah. Sebagai tanda perpisahan, Hot Pie memberi Arya bekal berupa roti berbentuk serigala, merujuk ke lambang keluarga Arya Stark."Roti Direwolf buatan Hot Pie disukai para penggemar Game of Thrones, dan orang-orang selalu menanyakan resep rahasiaku. Aku tak bisa memberi tahu, tapi pelanggan Deliveroo punya kesempatan untuk mencicipnya sendiri," kata Ben, dikutip dari DigitalSpy."Kalian tak perlu menempuh perjalanan berbahaya ke King's Road, roti ini datang untuk kalian," imbuhnya.Game of Thrones adalah serial televisi produksi HBO yang diadaptasi dari novel A Song of Ice and Fire (1996-2011) karya George RR Martin. Serial ini telah berjalan selama tujuh musim dan akan berakhir pada musim ke-8.Sementara George sedang mengerjakan novel keenam dan telah merencakan kelanjutannya hingga novel ketujuh. HBO juga sedang menyiapkan lima proyek sempalan GOT.(ELG)