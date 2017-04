Anak Adam Sandler Tidak Menyukai Film-Film Sang Ayah

Metrotvnews.com, Jakarta: Entah bagaimana rasanya jadi Adam Sandler, ketika mengetahui anaknya tidak suka film-filmnya



Hal itu terungkap saat Sandler hadir dalam acara The Ellen DeGeneres Show. Sandler mendapat pertanyaan apakah kedua putrinya, yang berusia 8 dan 10 tahun pernah menonton filmnya?



“Mereka yang ingin menonton film saya. Mereka bilang, ‘Ayo, kita lihat film-film (ayah). Orang-orang membicarakan ayah di jalanan. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan,’” kata Sandler menirukan buah hatinya.



Sayangnya, putri Sandler tidak tertarik dengan film-film yang dipertontonkan kepadanya. Film Grown Ups dan Jack And Jill contohnya, film itu justru membuat putri Sandler bosan.



“Selama 20 menit mereka menonton, kemudian saya mendengar mereka berkata, mereka sedikit gugup saat bilang, ‘Bisakah kita menonton yang lain saja?’” Ujar Sandler.



Pada 2014, Sandler menandatangani kontrak empat film dengan Netflix. Film perdana yang dibuat bersama Netflix berjudul The Ridiculous 6, tayang perdana pada Desember 2016. Sayangnya film itu gagal di pasaran dan mendapat respons negatif. Situs Rotten Tomatoes yang mengulas film bahkan melansir rating 0% untuk film itu. Sebuah angka yang memalukan untuk aktor sekelas Sandler.



Kemudian film kedua Sandler bersama Netflix adalah To Do-Over, yang dirilis pada Mei 2016. Film ini mendapat skor 5% dalam situs Rottem Tomatoes. Film ketiga Sandler bersama Netflix berjudul Sandy Wexler, dirilis pada akhir bulan ini.







(ELG)