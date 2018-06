Ed Sheeran Sumbang Lego Model Wajahnya ke Toko Amal

Suffolk: Penyanyi asal inggris Ed Sheeran menyumbangkan sejumlah barang koleksinya ke toko amal St Elizabeth Hospice di Framlingham. Salah satunya adalah mainan Lego dalam model wajah Ed berukuran satu banding satu yang dibuat sendiri olehnya.



Menurut laporan BBC Inggris, Ed sudah beberapa kali mendonasikan barang-barangnya ke toko amal tersebut. Biasanya adalah jumper atau kaos merek Hoax yang dia pakai saat tur musik.

"Namun kali ini kami dapat 'kepalanya'," kata juru bicara toko Helen Owen.Selain model Lego, Ed juga menyumbangkan pemutar piringan hitam lamanya, papan skate, sejumlah penyuara jemala (headphone), buku-buku sekolah, dan memorabilia saus tomat merek Heinz."Dia sudah sangat baik hati – setiap saat. Karena Framlingham adalah toko lokalnya, dia memikirkan kami," ujar Helen.Ed adalah penyanyi solo dan penulis lagu kelahiran 17 Februari 1991. Dia telah merilis tiga album sejak 2011. Pada 2017, dia menerima penghargaan Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) dari Pangeran Charles atas baktinya di bidang musik dan amal.Baru-baru ini, perusahaan lisensi musik PPL menobatkan Ed sebagai penyanyi yang lagu-lagunya paling sering diputar di semua radio, televisi, bar, dan kelab di Inggris selama 2017.(ELG)