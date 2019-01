BTS akan Rilis Buku Buku Perdana, The Notes 1

Seoul: Grup septet K-Pop BTS baru saja mengumumkan proyek buku perdana mereka. Buku setebal 230 halaman ini berjudul The Notes 1 dan akan memuat penggalan cerita dari para personel BTS selama beberapa tahun terakhir.



Menurut Billboard, The Notes 1 akan dirilis pada 5 Maret 2019 dan sudah bisa dipesan lewat situs web resmi Big Hit Entertainment, manajemen artis yang menaungi mereka. Kisah-kisahnya menjadi bagian dari alur kisah kreatif "BTS Universe".

Dalam keterangan buku, tertulis begini, "Potongan kenangan perasaan tersesat, ketidakhadiran, penderitaan, dan tidak aman dari para lelaki dalam menghadapi takdir mereka." Lalu ada satu contoh catatan kecil dari Seokjin alias Jin BTS.Kisah kreatif BTS diceritakan lintas medium, termasuk karya musik, video musik, dan media sosial setidaknya sejak 2015. Selain The Notes 1, kisah BTS juga akan tampil dalam versi komik webtoon berjudul Save Me.BTS, akronim dari Bangtan Boys dan Beyond the Scene, adalah grup K-Pop tujuh laki-laki yang aktif sejak 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas mereka meroket di dunia dengan sejumlah prestasi.Selain memecahkan rekor penjualan dan distribusi musik Korea di AS, mereka juga pernah memberikan pidato di PBB sebagai duta UNICEF. Album terakhir mereka adalah Love Yourself: Tear untuk versi Korea dan Face Yourself untuk versi Jepang.(ELG)