Pesulap Indonesia Menang Kompetisi Asia's Got Talent 2

Jakarta: Dunia sulap Indonesia patut berbangga atas prestasi yang diraih The Sacred Riana, pesulap Indonesia yang menjuarai kontes Asia's Got Talent 2, pada Kamis, 14 Desember 2017.



The Sacred Riana berhasil menyingkirkan delapan kontestan lain dari negara-negara di Asia dan memenangkan hadiah USD100 ribu atau sekitar Rp1,3 miliar. Metode penentuan juara dilakukan melalui sistem voting.



Memiiki nama asli Marie Antoinette Riana Graharani, The Sacred Riana menghadirkan konsep sosok perempuan misterius berambut panjang yang seolah memiliki sahabat makhluk gaib. Dalam tiap aksinya, The Sacred Riana membuat penonton bertanya-tanya siapakah sosok yang membantunya dalam melakukan aksi sulap.



Konsep ini berhasil memukau dewan juri Jay Park, David Foster dan Anggun. Juga para warganet di seluruh dunia yang mengikuti program acara Asia's Got Talent 2. Hal itu tampak dari jumlah penonton YouTube aksi sulap The Sacred Riana yang mencapai puluhan juta.



"Riana menjadi salah satu yang paling ingin ditonton oleh orang-orang, semua orang ingin menonton (aksinya). Dia menjadi partisipan paling diantisipasi dari semua kontestan yang ada," ungkap David Foster.



Prestasi dan kiprah The Sacred Riana bisa jadi membawa era baru dalam dunia sulap Indonesia dan kembali membuat talenta pesulap Indonesia berjaya di kancah industri hiburan dunia.







(ASA)