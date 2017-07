Penguntit Kate Beckinsale Didenda 500 USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Apa jadinya jika ada seseorang menguntit seorang aktris terkenal Hollywood seperti Kate Beckinsale? Tentu saja itu bukan hal yang baik.



Seorang laki-laki asal Iowa, Terry Lee Repp (45) ditangkap di Tampa Bay Comic Con pada Sabtu (24/7/17) lalu karena diduga menguntit aktris cantik pemeran Selene di film Underworld: Next Generation tersebut.



Ia diduga menguntit Kate yang rencananya akan menjadi bintang tamu pada acara Tampa Bay Comic Con.







(Pemeran Selene di film Underworld: Next Generation, Kate Beckinsale ini bertindak atas kelakuan seorang laki-laki Terry Lee Repp (45) yang menguntitnya. Foto: Dok. Instagram Kate Beckinsale)



Polisi setempat mengatakan bahwa Repp ditemukan ada di dalam Tampa Convention Center dalam acara the Comic Con.



Dan dalam keterangan polisi setempat Repp juga mempunyai latar belakang mengganggu Beckinsale dan berniat untuk melakukan kontak fisik terhadap wanita cantik tersebut. Bahkan Repp diketahui selalu mengikuti Beckinsale ke negara bagian mana pun Beckinsale pergi.



Repp datang ke Tampa dengan niat untuk melanjutkan tujuannya lagi untuk mengganggu wanita kelahiran 26 Juli 1973 tersebut. Walau tidak ditemukan senjata apa pun, namun untuk tindakannya tersebut Repp harus menebus uang 500 USD sebagai jaminannya.



(TIN)