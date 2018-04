Arnold Schwarzenegger Sukses Jalani Operasi Jantung Kedua

California: Aktor senior Arnold Scwarzenegger telah kembali sadar usai menjalani bedah penggantian katup pulmonal jantung kedua di Los Angeles pada Kamis pekan lalu. Lewat media sosial, aktor berusia 70 ini menyapa dan mengucapkan terima kasih.



"Itu betul: Aku kembali!" kicau Arnold lewat akun Twitter @Schwarzenegger, Senin, 3 April 2018 waktu setempat.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.