Kaka dan Ridho Slank Kampanyekan Gerakan Pandu Laut

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama sejumlah pemerhati lingkungan meresmikan gerakan kolektif Pandu Laut untuk mewujudkan laut Indonesia yang sehat dan lestari. Dari sekian aktivis yang terlibat inisiasi ini, Akhadi "Kaka" Satriaji dan Ridwan "Ridho" Hafiedz adalah dua di antaranya.



Bincang-bincang dan peresmian ini digelar di arena car free day (CFD) Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 15 Juli 2018. Selain Kaka dan Ridho, selebritas lain yang bergabung adalah penyanyi Marcell Siahaan.

Kaka dan Ridho telah lama dikenal punya hobi menyelam. Mereka menyempatkan pergi ke laut setiap kali tampil konser di daerah tertentu yang punya pantai. Namun dalam kegiatan itu pula, mereka sering menemukan sampah plastik yang tercecer di laut."Sering (menemukan sampah plastik) setiap kali (ke pantai). Makanya ngenes banget," kata Kaka di arena CFD usai peresmian Pandu Laut.Kecintaan mereka terhadap laut dan lingkungan berlanjut ke inisiasi Pandu Laut bersama Susi Pudjiastuti. Pandu Laut dibentuk sebagai gerakan kolektif yang independen dan terbuka untuk mewadahi semua organisasi pecinta laut, mulai dari penyelam hingga klub snorkeling. Susi menyebutnya seperti organisasi pramuka, tetapi fokusnya ke laut."Nanti gerakannya adalah menuju laut Indonesia yang lebih sehat dan lestari. Sehat berarti banyak ikan, lestari berarti ikan tetap ada selama-lamanya untuk ditangkap, dilihat, serta dinikmati oleh kita dan generasi yang akan datang. Sesuai visi misi Presiden, menjadikan laut kita masa depan bangsa," kata Susi dalam kesempatan sama.Rencananya, Pandu Laut akan punya kegiatan rutin pendidikan dasar dan lanjut, jambore, serta pelayaran bagi para anggotanya. Dalam waktu dekat, mereka akan mengadakan festival musik Blues in Blue dan Ekspedisi Laut. Festival musik digelar bersamaan dengan Our Ocean Conference di Bali pada 29-30 Oktober 2018.Untuk mendukung inisiasi ini, Kaka dan Ridho hendak melibatkan basis penggemar mereka di berbagai kota. Mereka meminta setidaknya satu orang penggemar dari setiap cabang untuk mengikuti pelatihan Pandu Laut."Nanti mereka bisa balik ke komunitas untuk mengajari yang lain. Ya, mulai dari itu, (mulai dari) aku," ungkap Kaka.Belum lama ini, Kaka, Ridho, dan para personel Slank juga bergabung dalam gerakan lain untuk mengurangi limbah plastik, yaitu #NoStrawMovement. Mereka memakai sedotan dari bahan logam."Sejak tahun lalu, (gue) sudah bawa tumbler ke mana-mana. Terus kemarin ikut gerakan no plastic, dapat sedotan dari besi. Sedotan itu gue pakai terus sekarang," tukas Kaka(ELG)