Para Selebritas Muslim Dunia yang Menginspirasi

Jakarta: Komunitas Muslim di Amerika sempat mendapat sorotan dari berbagai kalangan setelah pengumuman kebijakan Presiden Donald Trump dalam kampanye pada 2016. Saat itu, ia menyerukan perintah melarang kaum Muslim bermukim dan berkunjung ke Negeri Paman Sam.



Terlepas dari kontroversi terkait politik, banyak selebritas dunia - termasuk olahragawan terkenal - yang beragama Islam dan membawa pengaruh penting pada bidangnya masing-masing. Figur mereka turut menginspirasi jutaan umat muslim lain lewat prestasi dan karya seni. Medcom.id merangkum setidaknya beberapa nama selebriti Muslim sekaligus figur publik yang sukses berkarier di Amerika.



Ice Cube



Ice Cube (Foto: Getty Images/Dan Tuffs)

Sebelum sukses bersolo karier, aktor sekaligus musisi hip hop Ice Cube dikenal bermusik bersama grup rap N.W.A.Tak hanya sukses bermusik, Ice Cube juga bermain dalam beberapa judul film Hollywood dengan peran yang menggelitik. Sebut saja 21 Jump Street dan 22 Jump Street.

Zayn Malik





Zayn Malik (Foto: Sky.com)



Nama Zayn Malik langsung melejit bersama dengan One Direction, grup musik pop Amerika yang sempat melambungkan namanya sejak meluncur bersama dengan empat personel mantan The X Factor lainnya, Liam Payn, Harry Styles, Niall Horan, dan Louis Tomlinson.



Penampilan serta gaya hidup Zayn Malik yang bertato dan perokok dikabarkan tak begitu menggambarkan sosok Muslim. Bahkan, di Twitter sempat muncul tagar #RespectForZayn untuk melindunginya dari perundungan.



Ibunda Zayn memastikan anaknya selalu membaca Al Quran. "Saya memastikan anak-anak pergi ke masjid. Zayn membaca Al Quran," ungkap Trisha Malik dilansir dari laman Elle pada November 2017.





Gigi Hadid dan Bella Hadid





Gigi & Bella Hadid (Foto: Shutterstock)



Gigi dan Bella Hadid merupakan supermodel yang namanya berulang kali masuk dalam daftar pernampil di ajang tahunan bergengsi Victoria's Secret. Keduanya merupakan anak dari Mohamed Hadid, seorang keturunan Palestina Amerika yang memperkenalkan ajaran Muslim kepada keluarganya.



Tahun lalu, mereka sekeluarga merayakan bulan Ramadan bersama.



Saat kebijakan Trump soal pelarangan kaum Muslim di Amerika, Gigi dan Bella ikut turun ke jalan bergabung dengan para demonstran.





Akon





Akon (Foto: Beatport)



Musisi bernama lengkap Aliaume Damala Badara Akon Thiam ini melejit namanya lewat hits Smack That dan I Wanna Love You. Ia merupakan seorang keturunan Afrika yang memeluk agama Muslim.



Dalam wawancaranya bersama koran The National di Abu Dhabi pada 2015, Akon mengatakan ada pertentangan antara kepercayaan yang dianutnya dengan musik.



"Saya lahir sebagai seorang Muslim dan selalu ada perdebatan tentang Islam dan musik. Saya tidak pernah melihat aspek pertunjukan musik, tetapi pada niat bermusik. Jika Anda melihat doa harian dalam Islam, kami berdoa dalam melodi," ungkap musisi R&B tersebut.



"Ketika kita mendengar panggilan untuk berdoa di manapun, itu juga dilakukan dengan melodi. Jadi, tidak ada yang bisa mengatakan kepada saya bahwa musik adalah haram."



Pada 2017, Akon turut berkontribusi terhadap Indonesia lewat kampanye pengadaan listrik untuk suku Anak Dalam di Sumatera.





DJ Khaled





DJ Khaled (Foto: Getty Images/Mike Pont)



DJ, penulis lagu serta produser rekaman Khaled memiliki pamor kuat di industri musik Amerika. Dalam wawancaranya bersama Rolling Stone pada November 2016, Khaled memaparkan bagaimana menjadi seorang Muslim menuntunnya menjalani hidup.



"Butuh waktu 40 tahun untuk mengatakan pada Anda segala sesuatu yang saya panjatkan dalam doa, karena saya berdoa hampir setiap hari. Itu adalah cara saya dibesarkan dan (doa) tetap melindungi saya," ungkapnya.





Shaquille O'Neal





Shaquille O'Neal (Foto: Philip Ramey/Getty Images)



Pemain basket Shaquille O'Neal merupakan seorang Muslim. Ia telah memulai kariernya di lapangan basket NBA sejak berusia 19 tahun dan memperkuat tim bergengsi seperti LA Lakers dan Miami Heat.



O'Neal memimpin timnya bertanding dalam empat Kejuaraan NBA dan menjadi pemain terbaik NBA All-Star sebanyak 15 kali.





Muhammad Ali





Muhammad Ali (Foto: TrinityMirror)



Nama petinju Muhammad Ali begitu tersohor di atas ring boxing. Ia merupakan seorang Muslim yang taat.



"Saya seorang Muslim dan tidak ada ajaran Islam yang mengatakan untuk membunuh orang tidak bersalah di Paris, San Bernardino, atau di mana pun di dunia," bunyi penggalana kalimat Muhammad Ali pada Desember 2015, dikutip dari laman CBS News.



Muhammad Ali telah meninggal pada 3 Juli 2016.





Mike Tyson





Mike Tyson (Foto: GreenRushDaily.com)



Selain Muhammad Ali, Mike Tyson ikut menjadi raja di ring kompetisi tinju tingkat internasional. Tyson pernah membuat pernyataan bagaimana ia mengandalkan Tuhan di hidupnya.



"Saya sangat bersyukur menjadi seorang Muslim. Allah tidak membutuhkan saya, saya membutuhkan Allah," ungkapnya kepada Fox 411 pada 2013 lalu.





Cat Stevens alias Yusuf Islam





Cat Stevens (Foto: Matt Writtle/eyevine/Redux)



Perjalanan spiritual Cat Stevens cukup berliku hingga akhirnya memutuskan masuk Islam. Pada 1967, dia nyaris menemui ajal ketika hampir tenggelam. Namun, takdir berkata lain dan pengalaman maut itu membawa babak baru bagi kehidupan spiritual musisi asal Inggris itu. Pada 1977, Cat Stevens resmi masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam.



