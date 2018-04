Pendiri Studio Ghibli Isao Takahata Meninggal Dunia

Tokyo: Isao Takahata, sutradara film animasi Jepang Grave of the Fireflies sekaligus salah satu pendiri Studio Ghibli dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Jepang pada Kamis, 5 April 2018 waktu setempat.



Menurut laporan Comicbook, Takahata meninggal akibat penyakit jantung yang telah lama diderita. Kondisi kesehatannya menurun sejak musim panas tahun lalu. Takahata meninggal dunia pada usia 82 tahun.

Takahata memulai kariernya di industri perfilman sebagai produser, sutradara, dan animator sejak 1959. Ia saat itu bergabung bersama Toei Animation sebagai asisten.Sineas Jepang lulusan University of Tokyo itu kemudian bertemu dengan kawan lama yang telah melegenda, Hayao Miyazaki, yang kini menjadi salah seorang pendiri Studio Ghibli bersama Toshio Suzuki.Takahata dikenal lewat beberapa karya yang diproduseri seperti Nausicaa of the Valley of the Wind (1984) dan Castel in the Sky (1986). Ia juga berperan sebagai sutradara dalam film yang hingga kini melegenda Grave of the Fireflies (1988), film animasi yang bercerita tentang drama perang dunia kedua yang dibuat berdasarkan cerita pendek semi autobiografi dengan judul sama (1967) karya Akiyuki Nosaka.Pada tahun 1991 hingga 2013 Takahata menyutradarai empat film animasi, Only Yesterday, Pom Poko, My Neighbors the Yamadas, dan The Tale of Princess Kayuga. Lewat The Tale of Princess Kayuga, Takahata berhasil masuk nominasi Academy Award 2014 kategori fitur animasi terbaik.(ELG)