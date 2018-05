Ernest Prakasa, Jerinx SID, dan Para Musisi Soroti Teror Bom di Surabaya

Jakarta: Sejumlah pesohor dunia hiburan dan musik ikut bersuara di media sosial terkait aksi pengeboman terhadap tiga gereja Surabaya pada Minggu pagi ini, 13 Mei 2018. Mereka mengajak tetap bersatu dan lebih serius menghadapi isu ini.



Aktor dan sutradara Ernest Prakasa berbagi kepada 900 ribu pengikutnya di Instagram dan 487 ribu di Twitter.



True story. Saat mata gue tadi baca berita soal bom Surabaya, kuping gue lagi dengerin speaker masjid deket rumah. Isi ceramahnya tentang apa? Pentingnya kerukunan antar umat beragama. So please, teman2, jangan terpancing. We have to stick together.

Terrorism is an act of war

Not an act of religion.

An attack of terrorism

Is an attack to humanity,

To all man kind



My deepest condolences for Surabaya