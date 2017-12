Afgan: OSC with Avitex Bagus untuk Mendukung Generasi Penerus Bangsa

Jakarta: Musisi Afgansyah Reza memberikan dukungan penuh untuk program beasiswa online, Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017.



Program yang digagas Metrotvnews.com dan Avitex Cat Tembok itu menurut Afgan membuka jalan bagi siswa yang telah lulus SMA/sederajat melanjutkan ke perguruan tinggi.



"Program ini bagus banget untuk mendukung generasi penerus bangsa kita. Terlebih untuk mereka yang kekurangan, dan mendukung untuk edukasinya. Beasiswa online ini diminati, terbukti banyak sekali yang ikut. Saya bangga bisa menyanyi di hadapan mereka, karena mereka punya semangat untuk memgejar cita-cita," ujar Afgan yang ditemui usai mengisi acara malam penghargaan OSC with Avitex 2017, di Kuningan City, Jakarta Selatan, Senin, 18 Desember.



Afgan menganggap pendidikan merupakan hal penting penunjang kehidupan. Apapun minat dan bakat yang dimiliki, harus diimbangi dengan pendidikan yang cukup.



"Banyak orang yang menurut saya, punya passion di bidang musik, fotografi, atau akting, tapi mereka tidak mementingkan sisi pendidikan. Kalau punya passion jalani passion, tetapi harus tetap punya basic education sampai tahap minimal S1. Pas kuliah mungkin tidak saya rasakan manfaatnya. Tapi ketika sudah lulus dan menjadi penyanyi, basic kuliah saya berguna banget untuk mengatur pekerjaan saya, tidak hanya di bidang menyanyi tapi di segala bidang," ujarnya.



Di tengah kesibukannya pun, Afgan masih memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya.



"Kalau ada kesempatan, saya ingin mengambil shortcourse, selama enam bulan di luar negeri. Ambil di bidang bisnis musik, sekalian merasakan kultur yang berbeda di sana," kata dia.



Penyanyi berusia 28 tahun ini berharap pemenang OSC with Avitex untuk tetap bersemangat meraih cita-cita melalui beasiswa ini.



"Selamat buat semua teman-teman yang lolos program OSC. Semoga perjalanan kalian ke depannya untuk mengejar cita-cita bisa semakin lancar dan semangat. Saya bangga sekali. Semoga bisa meraih impian dan jangan pernah berhenti," ujar Afgan.



Pada OSC with Avitex 2017 terdapat 12 universitas yang masing-masing memberikan 20 beasiswa bagi peserta dengan nilai terbaik saat tes offline.



Beasiswa meliputi bebas uang pangkal (biaya masuk) 100 persen, dan beasiswa hingga lulus selama delapan semester berturut-turut. Peserta tes online OSC with Avitex 2017 tercatat sebanyak 42 ribu orang, jauh melebihi target 35 ribu peserta.





