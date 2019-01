Monita Tahalea Turut Prihatin Aris Idol Ditangkap karena Narkoba

Jakarta: Monita Tahalea turut prihatin atas penangkapan Januarisman "Aris" Runtuwenen, jawara Indonesian Idol musim kelima pada 2008. Aris Idol ditangkap karena kasus narkoba.



Monita Tahalea yang merupakan finalis Indonesian Idol musim keempat mengaku kurang dekat dengan sosok Aris. Karena itu, dia enggan banyak berkomentar soal penangkapan Aris Idol.

"Turut prihatin dan aku ingin lebih semangatin banyak teman-teman saja untuk surround yourself sama orang-orang yang support kalian, sama orang yang mau melihat kalian maju," kata Monita di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.Menurut Monita, alumnus Indonesian Idol biasanya memiliki forum komunikasi per angkatan. Namun, sekarang mereka tak sedekat dulu karena telah memiliki kesibukan masing-masing."Kalau per angkatan cuma beberapa saja, sih. Enggak se-intens dulu lagi karena juga sudah 2005, berarti sudah berapa belas tahun lalu. Sudah pada punya kesibukan masing-masing juga, jadi enggak seintens dulu. Paling kalau ada kawinan, musik yang kita bisa ketemu sama-sama. Jadi, sudah enggak terlalu sering kontak lagi," paparnya.Aris Idol ditangkap pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan sabu-sabu di kawasan Menteng Atas pada Selasa, 15 Januari 2019 dini hari. Dia ditangkap bersama empat rekan lain.(ELG)