Mira Lesmana: Hari Kartini Setiap Hari

Jakarta: Indonesia memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April sejak 1964, yang merujuk ke tanggal lahir Raden Adjeng Kartini pada tahun 1879. Namun bagi produser film Mira Lesmana, setiap hari adalah Hari Kartini.



"Buat saya, setiap hari adalah Hari Kartini. Untuk itu, saya bekerja. There for I am," kata Mira saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Ibu dua anak ini kini sedang mengerjakan film anak-anak Kulari ke Pantai bersama sutradara Riri Riza. Ini adalah film perjalanan Jakarta-Banyuwangi hingga Rote yang dibintangi Marsha Timothy serta menampilkan aktor pendatang baru Maisha Kanna dan Lil'li Latisha.Syuting dilakukan sejak 10 Maret dan telah berlangsung selama 29 hari untuk Pulau Jawa. Syuting di Rote telah dimulai sejak Jumat, 20 April dan akan berjalan lima hari bersama 10 pemain. Diceritakan, keluarga Sam (diperankan Maisha, Marsha, dan Ibnu Jamil) memang tinggal di Rote, jauh dari ibukota."Sam, ibu, dan bapaknya tinggal di Rote. Jadi ini adalah bagian dari cerita. Kami akan menggambarkan rumah mereka (di Rote)," tukas Mira.Kulari ke Pantai dijadwalkan rilis pada Juni 2018 saat liburan sekolah. Film ini menjadi film panjang ke-17 yang diproduksi Mira sejak Petualangan Sherina dan setelah yang terakhir, Humba Dreams.(ELG)