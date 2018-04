Tom DeLonge Buat Kelanjutan Novel tentang Alien

Jakarta: Mantan personel Blink-182, Tom DeLonge kembali meneruskan proyek novel Sekret Machines. Seperti diumumkan sebelumnya, buku sains-fiksi itu menyinggung eksistensi makhluk luar bumi.



Sekuel Sekret Machines, yang berjudul Sekret Machines Book 2 - A Fire Whitin dikerjakan Tom bersama penulis ternama, A. J. Hartley. Buku ini terinspirasi dari pengalaman Tom melakukan riset seputar militer dan komunitas intelijen.

"Salah satu bidang studi saat mengambil riset tentang fenomena UFO adalah soal pikiran manusia itu sendiri," kata Tom, seperti dilansir dari NME, Rabu, 4 April 2018."Buku pertama fokus mengangkat soal mesin itu sendiri, pada buku kedua ini kami menekankan pada cerita di 'wilayah abu-abu' antara normal dan paranormal, mengeksplorasi gagasan bahwa teknologi membuat kemajuan evolusioner yang eksponensial, (kemajuan dari) manusia itu sendiri," papar Hartley.Proyek buku ini tidak main-main, pada tahun lalu seorang yang bekerja di pemerintahan Amerika Serikat dalam bidang investigasi UFO bergabung dengan To The Stars Academy of Arts and Science yang digagas Tom.Di Amerika Serikat, isu tentang makhluk luar angkasa adalah hal yang serius. Media New York Times pernah menulis bahwa pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan jutaan dolar untuk program penelitian yang mengungkap kemungkinan eksistensi alien. Program bernama The Advanced Aerospace Threat Identification Program itu dimulai pada 2007. Pada 2012 pendanaan untuk program ini diberhentikan, namun tetap beroperasi hingga hari ini.Buku Sekret Machines Book 2 - A Fire Within akan dirilis pada 18 September 2018.

