Bella Hadid Dikabarkan Berkencan dengan Mantan Kekasih Kendall Jenner

Los Angeles: Bella Hadid tampaknya tengah digandrungi banyak pria. Setelah sebelumnya dikabarkan kembali dekat dengan mantan kekasihnya, The Weeknd pada November lalu, adik dari Gigi Hadid ini kembali dirumorkan memiliki kedekatan khusus dengan pria yang tak jauh dari lingkaran kehidupannya.



Diberitakan laman Us Weekly, model yang kini tengah didapuk untuk beberapa produk fashion ternama seperti Balmain, Chanel dan Marc Jacobs tersebut baru-baru ini berkencan dengan pebasket LA Lakers, Jordan Clarkson, yang merupakan mantan kekasih Kendall Jenner.



Tak hanya The Weeknd dan Jordan, Bella Hadid juga sempat diberitakan memiliki hubungan khusus bersama Drake, rapper asal Kanada setelah putus dari The Weeknd pada November 2016 lalu. Bahkan, Bella dan pelantun Hotline Bling tersebut kembali bertemu setelah menghadiri acara malam tahun baru yang diadakan Dave Chapelle di Hollywood Barat.



Bella pertama kali hadir di pesta yang diadakan pada Minggu malam tersebut (31 Desember) di spot selebriti Delilah. Disusul Drake yang tiba bersama rombongannya.



Beberapa selebriti lain yang turut hadir dalam acara tersebut antara lain Stevie Wonder, Jeff Ross, Michael Strahan, Tony Gonzalez, Odell Beckham Jr., Bobby Brown dan Johnny Manziel.





(ELG)