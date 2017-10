Tampil Sepanggung, Jaden Smith Terpukau Melihat Will Smith Nge-rap

Metrotvnews.com,Jakarta: Will Smith dan Jaden Smith menghadiri acara Paris Fashion Week untuk pembukaan butik Louis Vuitton di Place Vendome.



Beberapa jam setelah acara pembukaan butik Louis Vuitton tersebut, diiringi DJ Jazzy Jeff, Jaden tampil solo dengan menggunakan pakaian LV dari kepala sampai kaki. Trey, anak Will Smith lainnya juga ikut hadir.

Tidak ada yang menyangka bahwa sang ayah, Will Smith juga ikut bergabung untuk menyemarakkan acara dengan membawakan lagu-lagu hit seperti Gettin' Jiggy Wit It, Summertime dan Miami.Para penonton pun semakin antusias melihat aksi panggung Will yang sangat atraktif sambil berswafoto dengan para penonton. Kepiawaian Will bernyanyi rap belum hilang."Dia hanya menatapku. Sebaiknya kau berfoto denganku," ujar Will sambil bercanda.Jaden Smith tampak terpukau menyaksikan kehebatan sang ayah dalam bernyanyi. Sambil menganggukan kepalanya, Jaden terus tersenyum melihat penampilan sang ayah. Will kemudian menyanyikan lagu Just The Two of Us.Will Smith memang artis serba bisa. Dia punya empat piala grammy sebagai musisi, lima piala Golden Globe serta dua Piala Oscar ketika menekuni dunia akting.Salah satu film Will yang paling populer, Men In Black, akan segera diluncurkan tahun depan. Film yang diproduksi Steven Spielberg ini akan menambahkan karakter baru di filmnya yaitu, Agen K dan J yang akan dimainkan oleh Tommy Lee.(ELG)