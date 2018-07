Produser Film The Wolf of Wall Street Terjerat Skandal Korupsi Najib Razak

Putrajaya: Riza Aziz, produser dan pendiri Red Granite Pictures, memenuhi panggilankomisi anti rasuah Malaysia terkait skandal korupsi 1MDB bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan eks perdana menteri Najib Razak. Riza diduga memakai sebagian uang curian itu untuk mendanai proyek film The Wolf of Wall Street yang dirilis lima tahun silam.



Menurut laporan The Strait Times Asia, Riza datang ke kantor pusat komisi anti rasuah pada Selasa, 3 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB. Dia diminta untuk memberi keterangan atas tuduhan bahwa uang curian dari 1MDB digunakan untuk membiayai beberapa film Hollywood produksi Red Granite, termasuk The Wolf of Wall Street.

Riza adalah anak tiri Najib dari istrinya Rosmah Mansor. Najib, yang diduga menjadi tokoh kunci korupsi, telah ditangkap dan ditahan pada hari yang sama.Sebelum Najib lengser dari kursi perdana menteri dan punya status hukum resmi, Riza dan Red Granite telah lebih dulu menghadapi proses hukum terkait skandal korupsi 1MDB.Pada awal Maret, seperti dilaporkan Reuters, Red Granite telah sepakat membayar biaya penyelesaian gugatan perdata sebesar USD60 juta (Rp840 miliar) kepada pemerintah AS. Riza, melalui Red Granite, dituduh membeli sejumlah aset dengan uang curian dari 1MBD.Gugatan tersebut adalah bagian dari upaya AS menyita aset senilai miliaran dollar yang diduga berasal dari dana penyelewengan 1MBD. Salah satu aset sitaan adalah lukisan Pablo Picasso yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio. Lukisan telah dikembalikan Leo kepada otoritas pemerintah AS.Riza diketahui menjadi produser atas sejumlah film Hollywood, seperti Dumb and Dumber To (2014) dan Daddy's Home (2015). The Wolf of Wall Street, salah satu filmnya yang paling populer, dirilis oleh Paramount Pictures dan meraup pemasukan kotor USD392 juta dari pemutaran di bioskop.The Wolf of Wall Street disutradarai Martin Scorsese dan dibintangi Leonardo. Film komedi biografi ini berkisah tentang pialang saham di New York bernama Jordan Belfort serta perusahaan Stratton Oakmont miliknya yang terlibat korupsi dan penipuan besar-besaran.(ELG)