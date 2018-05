Tes Telinga, Kalian Dengar Yanny atau Laurel?

Jakarta: Misteri warna gaun putih-emas atau biru-hitam sudah tenggelam dalam lautan konten internet tiga tahun silam. Kini, beredar satu kuis baru di media sosial yang sebenarnya terdengar mudah, tetapi tetap membuat orang-orang bingung: yanny atau laurel?



Pertanyaan viral ini dibagikan oleh Cloe Feldman (@cloecuture) lewat Instagram Stories, beserta berkas audio berdurasi empat detik. Terdengar seseorang mengucapkan sebuah kata. Sepintas, mungkin kalian termasuk yang mendengar orang ini mengucapkan "yanny". Namun 47% persen orang yang merespons kuis Cloe di Instagram mengaku mendengar kata "laurel".

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Okay once I sped it up I was able to hear Yanny but all I could hear was Laurel before. pic.twitter.com/4LQR2tnBun — milinda (@FrcknZazzed) May 16, 2018

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1 — Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) May 15, 2018

I hear Laurel with an Australian accent. Is that an option? https://t.co/mDQBwiJQBj — Joe Martin (@joeDmarti) May 15, 2018

Cek suara berikut. Yanny? Laurel?Cloe mengeposkan ulang video suara ini di Twitter pada Selasa pagi, 15 Mei 2018. Hingga kini, videonya sudah diputar 4,8 juta kali. Dilihat dari responsnya yang mencapai puluhan ribu, tampak bahwa warganet telah dibuat pusing. Cloe sendiri mengaku mendengar yanny.Presenter AS Ellen DeGeneres ikut memberi tanggapan. Dia mengaku mendengar kata "laurel"."Semuanya di pertunjukanku benar-benar berhenti untuk mengecek apakah orang-orang mendengar Laurel atau Yanny. Aku mendengar Laurel," kicau @TheEllenShows pagi ini.Presenter James Corden juga ikut meramaikan. Dia mengaku sebagai tim "laurel", bahkan memasang kata tersebut sebagai pengganti nama programnya di televisi, The Laurel Laurel Show."Tak bisa percaya betapa banyak orang-orang di tempat kerja yang berpikir suara itu yanny. Silakan cek Instagram Story kami untuk melihatnya sendiri," kicau @latelateshow pagi ini.Pengguna akun @wiscoinferno mengaku awalnya mendengar yanny sekitar 10 kali, sebelum mendengar suara tersebut sebagai laurel. Banyak yang sepakat. Setidaknya hampir dua ribu pengguna memberi tanda hati. Banyak pula yang menjawab iseng dengan maksud mengerjai warganet."Mereka bilang mereka mendengar yanny karena mereka ingin perhatian," kicau @DomZenga.Beberapa warganet mencoba mendapat bukti lebih jauh dengan membedah berkas audio di komputer. Misalnya @FrcknZazzed yang memperlambat dan mempercepat suaranya. Sebelumnya, dia mengaku mendengar laurel. Setelah suara dipercepat, dia mendengar yanny.Pengguna @earthvessquotes menambah kadar "bass" pada suara ini. Ketika suara bertambah berat, dia mendengar suara laurel.Joe Martin dari Adobe mengaku mendengar laurel, jika suara ini dianggap sebagai aksen Austalia.Cloe lantas membuat vlog di YouTube yang menjelaskan perkara ini. Dia menemukan kuis ini pertama kali di forum reddit tetapi tak tahu siapa yang membuat. Begitu kuis yang dibagikan Clore menjadi viral dan mendapat perhatian media massa, dia meminta warganet untuk mencari siapa kreator asli kuis ini.Jadi, laurel atau yanny?(ELG)